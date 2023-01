Patricia Dutry is de Krak van Vleteren: “Eenzaamheid doorbreken bij lekkere verse maaltijd”

Patricia Dutry (48) is de nieuwe Krak van Vleteren. Ze roert met veel plezier in de potten van het Dorpsrestaurant. Ze wil mensen tevreden stellen met haar talenten en positiviteit. “Jammer dat we met wachtlijsten moeten werken, we willen graag iederéén ontvangen”, stelt ze. “Het allerbelangrijkste? Altijd met verse producten werken!”

In 2021 ging Patricia Dutry (48) aan de slag bij de gemeente Vleteren als onderhoudsmedewerker voor de dorpshuizen en alle andere openbare gebouwen. “Maandelijks kook ik met veel plezier voor het Dorpsrestaurant van de gemeente Vleteren. Ikzelf ben door vele mensen gekend en ben voor velen een aanspreekpunt”, zegt Patricia die een koksopleiding genoot.

Ze woont in de H. Deberghstraat en is mama van Ryan (26) en Thomas (17). Patricia roert graag in de potten en elke derde dinsdag van de maand doet ze haar ding in het Dorpsrestaurant. Dan zijn alle senioren, mensen met een beperking en langdurig zieken welkom om er gezellig te eten.

Verse maaltijd

“Vroeger was het aantal beperkt in het Dorpsrestaurant. Er kwam toen telkens zo’n twintigtal mensen langs. Sinds september 2021 zijn we na een periode van corona weer kunnen opstarten en moeten we bijna werken met een wachtlijst. Het breidde uit tot een 80-tal mensen die er maandelijks kunnen genieten van een heerlijke verse maaltijd. Het is goed dat het initiatief aanslaat, want het draagt eveneens bij om die eenzaamheid te doorbreken”, zegt Patricia.

Klassieke gerechten

“Uiteraard is het jammer dat we bijna met wachtlijsten moeten werken. We zouden zo graag iedereen ontvangen die wil komen, maar het moet ook haalbaar blijven. Ik sta alleen in de keuken en word ondersteund door vrijwilligers. Voor die mensen moet het ook allemaal doenbaar zijn. We zijn vooral content dat we de mensen een leuke namiddag kunnen bezorgen”, vertelt Patricia. “Welke gerechten ik vooral klaarmaak? Vooral klassieke gerechten tover ik op tafel. Daarnaast werk ik altijd met verse producten. Niets komt uit de diepvriezer.”

Waardering

“Het was voor mij een verrassing dat ik genomineerd werd. Het is leuk dat je iets kan betekenen voor de ‘Vleternoars’. Dat ik Krak van Vleteren ben, voelt aan als een vorm van waardering. Het doet deugd dat mensen mijn persoonlijkheid en kookkunsten appreciëren. Het moet zijn dat ze mijn eten lekker vinden, anders zouden ze niet terugkeren”, lacht Patricia.

Op dinsdag 21 februari serveert Patricia opnieuw lekkere gerechten in het Dorpsrestaurant van Vleteren. Op het menu staat klassieke courgettesoep en gegratineerde hamrolletjes in kaassaus met stoemp. Er wordt afgesloten met koffiemousse met slagroom en kletskop.

Meer informatie over het Dorpsrestaurant kan je verkrijgen via het telefoonnummer 0473 52 23 92 (elke werkdag tussen 9 en 16 uur) of via het e-mailadres dorpsrestaurant@telenet.be.