Patio in sporthal wordt creatieve kinderspeelplaats

De patio in de Tieltse sporthal De Ponte, tussen de bureaus van sportdienst en de cafetaria, wordt binnenkort heringericht tot een creatieve en kindvriendelijke speelruimte.

Kinderen die wat tijd over hebben, bijvoorbeeld omdat ze even moeten wachten op een broer, zus of familielid of op de start van hun training, kunnen er zo vrij spelen op een veilige locatie. De binnenplaats is immers volledig afgesloten en is door de hoge glasramen ook zichtbaar vanuit de cafetaria.

Binnenkort komen er op de binnenkoer klimtoestellen en enkele speeltuigen. “Dat was een beetje een verloren plein”, schetst schepen van Sport Hedwig Verdoodt (CD&V). “Maar op deze manier kan de ruimte toch nuttig ingevuld worden.” (TM)