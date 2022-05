Patersmarkt in Izegem onder een goed gesterne gestart

Deze morgen was het voor 8 uur al een drukte van jewelste op de Patersmarkt die voor de 35ste keer de standen optrok in de Roeselaarsestraat in Izegem. Deze morgen vroeg was er al veel volk op de been.

Niet alle 300 standhouders waren ook effectief opgedaagd en de drank- en eetstandjes ontvouwden wat later hun tenten, maar deze morgen – de markt startte officieel om 7 uur – was het er al best druk. Wie zich snel wilde verplaatsen had zijn of haar (plooi)fiets mee, wie van plan was veel te kopen trok een trolley of zelfs een groter wagentje achter zich aan.

Ook Patersmarktgoeroe Michel Cauwelier had tegenover zijn kapsalon met enkele vrienden ook een stand met vooral kledij neergepoot. “De verkoop is deze morgen al goed, dat horen we hier ook van andere standhouders.”

De organisatoren van Jovan hoopten vooral dat het een droge dag zou blijven. “Het is nu aan het regenen boven Brugge, hopelijk blijven we hier gespaard.”

Van bierglazen over oude platen cd’s, strips en andere boeken, vooral ook veel tweedehandskledij… Het vond er allemaal gretig afnemers. De Patersmarkt loopt vandaag nog tot 17 uur.