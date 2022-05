Patersdreef organiseert benefiet voor Oekraïense vluchtelingen

De vrienden van Patersdreef nemen na dik twee jaar gedwongen coronapauze de draad terug op en organiseren op zaterdag 14 mei een eerste evenement post-corona. Ze doen dat niet zomaar. Met een minifestival in het OC van Aarsele willen ze immers geld inzamelen voor Oekraïense vluchtelingen in Tielt.

“Enerzijds zijn we blij dat we nog eens iets kunnen organiseren, want dat was door corona al even geleden”, vertelt voorzitter Francky Craeymeers. “Anderzijds wilden we ook erg graag iets doen om de Oekraïense vluchtelingen in Tielt te helpen. Zij komen hier immers meestal aan met een minimum aan bezittingen. Ook gaat er vaak nog wel wat tijd over vooraleer ze hun financiële steun krijgen, die vaak ook niet volstaat. Daarom wilden we iets doen om te helpen.”

Geld storten op een rekening of goederen inzamelen zagen ze evenwel niet zitten. “We wilden zelf iets uit de grond stampen”, aldus Francky. De mannen en vrouwen van Patersdreef doen daarom wat ze het beste kunnen: een evenement organiseren.

De line-up van hun benefiet mag alvast gezien worden. Zo komen Ed Desmul & The Howlin’ Roaddogs, Monroaw, The Belgian Quo Band, Rob Orlemans & Half Past Midnight en Marino Noppe’s Maxwell Street vanaf 16.30 uur de show verzorgen. “Allemaal bands die in het verleden al vaker optraden op onze festivals”, vult Francky aan.

Ze treden trouwens allemaal gratis op. Voor die laatste wordt het alvast een speciaal optreden. Marino Noppe heeft immers zelf een Oekraïense moeder.

Ontspanning voor de kinderen

De opbrengst van de benefiet gaat integraal naar de Oekraïense vluchtelingen in Tielt. “Wat we met geld gaan doen, staat nog niet helemaal vast. Veel hangt natuurlijk af van hoeveel we kunnen inzamelen. Daarnaast zullen we met Nadia Loseva, een Oekraïense die al jarenlang in Tielt woont en nu mee de Oekraïense gezinnen bijstaat, bekijken waar het meest nood aan is. We hopen vooral de kinderen iets van ontspanning te kunnen aanbieden”, gaat Francky verder.

Patersdreef droomt ervan om in totaal 5.000 euro in te zamelen. “Daarvan schonken onze sponsors al een mooi deel, wat we erg weten te waarderen”, stelt de voorzitter.

Ook de stad doet zijn duit in het zakje. Zo stellen zij de zaal en de podiumelementen gratis ter beschikking. “We hopen om echt een mooie som te kunnen verzamelen. Al zal dat afhangen van hoeveel de mensen de avond zelf ook nog consumeren”, besluit Francky met een glimlach. (TM)

Tickets kopen kan door 10 euro per persoon over te schrijven naar rekeningnummer BE62 8508 4210 2161 met vermelding van de naam en het aantal gewenste tickets. Aan de deur kosten tickets 12 euro per persoon.