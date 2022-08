Paters van Mesen drinken voortaan hun eigen bier

MESEN Zoals het hoort hebben de paters van Mesen nu ook hun eigen bier. Ze klopten daarvoor aan bij de brouwerij van Johan Barbry in Waasten. In de gelagzaal van de brouwerij La Malle Poste kan het bier geproefd worden. “Het is meteen ons geschenk voor onze 20ste verjaardag”, zegt Marino Mahieu.

Het brouwen zit bij de paters van Mesen, officieel de Orde van de Mesense kanunniken, in de genen. Zo was de vader van de oudste pater van de vereniging Marcel Mahieu (87) brouwer in Ploegsteert. “In 1905 nam Henri Vanuxeem de bestaande brouwerij over.”

Ook de brouwerij waar het bier van de paters gebrouwen wordt heeft een rijke geschiedenis. La Malle Poste brouwt bier sinds 1857 en werd na de sluiting in 1976 drie jaar geleden overgenomen door Johan Barbry. “We lieten twee soorten bier brouwen”, verduidelijkt Marino. “Een bruin bier van 9° met sterk gekaramelliseerde smaak en een blond bier van 7° met sterke hopsmaak.” Op het etiket van de fles staat de foto van de Mesense paters, het bier kan gedronken worden in La Malle Poste en besteld worden bij de paters. “We hebben voorlopig een voorraad van 100 flessen. Bedoeling is om elk jaar een nieuw bier te laten brouwen.”

Het verhaal van de Mesense paters gaat terug op hun passie voor de geschiedenis van hun stad. “We trokken naar alle kapelletjes in Mesen waar Maria vereerd werd. We deden dat verkleed als pater en achteraf dronken we op café een patersbier. We stappen elk jaar ook de Grote Keer.” Na hun Grote Keer proeven de paters van Mesen voortaan hun eigen bier. Het bier zal ook rijkelijk vloeien tijdens de optocht van Les Mountches in Waasten in december. (MDN)