Pat Paniek geeft Feest van het Boek kleur

Het Izegemse sociaal artistiek project Pat Paniek mocht de aftrap van het Feest van het Boek geven in de Standaard Boekhandel. Dat gebeurde met een leuk stukje toneel. Pat Paniek stelde meteen ook de onderleggers voor die verkocht worden om het project te steunen.

Er was veel belangstelling voor de opening van het Feest van het Boek in Standaard Boekhandel in de Marktstraat. Het optreden van Pat Paniek zat daar voor veel tussen. Het was geen boek dat de sociaal artistieke toneelvereniging voorstelde, wél een nieuwe onderlegger.

Twee uitvoeringen

“Aan de drie bestaande onderleggers voegden we een vierde toe”, zegt Walter Vandewaetere. “Deze kreeg het thema ‘vogels’ mee. Naast afbeeldingen uit de folder van Natuurpunt bevat de onderlegger ook eigen gedichten, tekeningen van oud-Izegemnaar Stefaan Kerkhof en een gedicht van Guido Gezelle. De kleine opbrengst gaat naar het Pat Paniek-project. De andere onderwerpen zijn aardbeien en vlinders, sparappels en bijen.”

Er zijn twee uitvoeringen van de onderlegger. Een gewone kost 3 euro, een gelamineerde 6 euro. Wie er ineens 50 bestelt, betaalt 5 euro per stuk. De onderleggers zijn verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel waar ook een voorbeeldmap beschikbaar is.

Voorstelling Wuk is ’t nu were’

De voorstelling ging gepaard met een sterk gewaardeerd stukje toneel. Een voorsmaakje van wat je mag verwachten op 17, 18 en 22 maart in De Leest. Dan voert Pat Paniek het stuk ‘Wuk is ’t nu were’ op. Tickets kosten 6 euro (3 euro met vrijetijdspas) en kunnen besteld worden via 051 69 40 32. (MI)