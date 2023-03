Pastorijwoning wordt parochiaal centrum

De voormalige pastorijwoning aan het Gaston Martensplein in Zulte zal in de toekomst dienst doen als parochiaal centrum en onderdak bieden aan de Wereldwinkel.

“Het gebouw zal een dubbele invulling krijgen”, zegt schepen van Patrimonium Sophie Delaere. “Op de eerste verdieping bevindt zich nu al een groot deel van het parochiaal archief, en daar komt ook een vergaderplek voor de parochiale werking. Ook voor praktische zaken zullen de mensen daar terechtkunnen.”

“Ook voor de Wereldwinkel is de nieuwe locatie een grote troef. In het voortuintje zijn ook kleine activiteiten mogelijk.” Met de herbestemming van de pastorij van Zulte blijft enkel nog de huidige pastoorswoning naast de kerk van Machelen over. De pastorij van Olsene werd bijna tien jaar geleden al omgevormd tot een brasserie. “De tijd van drie pastoors in Zulte is voorbij”, zegt burgemeester Simon Lagrange. “Momenteel maken de drie deelgemeenten deel uit van dezelfde parochie, ook toekomstige pastoors zullen hun intrek in Machelen kunnen nemen.” (JF)