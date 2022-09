Pastorietuin in Hulste is open voor publiek

Woensdagavond werd de Pastorietuin in Hulste geopend voor het groot publiek door schepen van Evenementen Dominique Windels (Vooruit).

De tuin wordt een publieke ruimte. De Pastorietuin en de aangrenzende tuin werden eind 2021 aangekocht door de stad Harelbeke, goed voor een oppervlakte van zo’n 1.500 vierkante meter.

Nu is de tuin officieel geopend en toegankelijk voor het grote publiek. Je komt er aan de hand van infoborden meer te weten over bepaalde elementen in de tuin, zoals een eeuwenoude plataan en grote buxussen, en de historiek erachter.