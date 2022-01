Pastorie van Madonna wordt groene plek van rust

Een 70-tal mensen volgde vanuit de huiskamer of het Madointje het info- en participatiemoment over de omvorming van de kapel van de pastorie van Madonna. Tijdens de eerste sessie in maart werd de nood geopperd aan een groene zone en een pleinfunctie.

Landschapsarchitect Geert Bossaert is van oordeel dat de afbraak van de pastorie het geheel met kerk en standbeeld van de seizoenarbeider zal accentueren. Hij duidde een voorontwerp met drie variaties op het thema. “Binnen het gebiedje is er een zone van ontmoeting, een zone voor polyvalent gebruik en een zone van rust en stilte die nauw aansluit met het achterliggend kerkhof. Een van onze uitgangspunten in het ontwerp is het beheer. Het concept moet gemakkelijk te onderhouden zijn”, poneert de ontwerper.

Muren met poëtische teksten

Op de plaats van de ontmoeting zou met de fundamenten van de pastoorswoning behouden met kleine muurtjes als een afbakening. “Er zijn ook hogere muren mogelijk waarop poëtische teksten kunnen verschijnen. De vloeren worden uigebroken in de filosofie van het ontharden”, meent Bossaert.

In het polyvalent gebruik is er mogelijkheid tot petanque. De architect lanceerde het idee om de Madonezen de mogelijkheid te bieden om hun eigen planten zelf te plaatsen. “Een initiatief: “Dat is van ons”, geeft betekenis aan de gemeenschap.”

Vragenronde

Rik Demeulemeester vroeg of het ontwerp zou kunnen ingeschakeld worden voor de organisatie van culturele evenementen. “Men wil de verenigingen technische voorzieningen bieden om makkelijker te kunnen organiseren. Bert van het kermiscomité ging daarin het verst en wou geen halve afbraak van de pastorie, maar in het eerste deel de volledige vrijheid om daar de kermistent te kunnen oprichten, zonder veel poespas van grote bomen. Cultuurschepen Laurent Hoornaert en tevens collega-kermisorganisator zal in gesprek gaan, omdat stretchtenten een alternatief kunnen bieden.

Blotevoetenpad

Op vraag van Bart Cappoen en David keek de ontwerper meer in de richting van educatieve spelen in plaats veel speeltuigen naast een drukke straat. Een ‘blotevoetenpad’ werd ook gelanceerd. Rik Vanoverberghe pleitte voor streekeigen bomen. De architect wilde bijvoorbeeld de valse Christusboom aanplanten van verschillende groottes die niet zwaar van blad zijn voor de filtering van het licht. “Biodiversiteit is goed, maar we moeten ook durven verder kijken.”

Men duidde het bestaan van het columbarium en de knekelput aan. Men wees naar Staden waar een openluchtaula ingericht is. Een plaats voor minder mobielen zou in de omgeving van de kerk behouden blijven, verzekerde schepen Jean-Marie Callewaert. De vraag naar een fietspomp en een groen stopcontact voor elektrische fietsen stond eveneens op het lijstje. De raming van de kosten kon burgemeester Dominique Cool niet geven.

De timing van participatie wordt strak gehouden. De bewoners kunnen deelnemen aan een digitale bevraging. Dat kan ook ingevuld worden via papier. De deadline is vrijdag 4 februari. Eind maart, tijdens een gemeenteraad in het Madointje, zou de presentatie van het definitief ontwerp toegelicht worden. (pco)