Pastorie Oostrozebeke heeft eindelijk nieuwe bewoner

Sinds het vertrek van de pastoor vijf jaar geleden stond de pastorie van Oostrozebeke leeg, maar daarin is nu verandering gekomen. De kerkfabriek kocht het gebouw op, vestigde er het secretariaat van de nieuwe pastorale eenheid Sint-Franciscus en Leen Desmet uit Sint-Baafs-Vijve nam er haar intrek als parochieassistent.

De pastorie was eigendom van de gemeente, maar omdat de gemeente niet meteen een nieuwe functie kon geven aan het gebouw werd het vorig jaar te koop gesteld. De kerkfabriek van de parochie Sint-Amand besloot het te kopen, want op het gelijkvloers zou het secretariaat worden gevestigd van de nieuwe pastorale eenheid Sint-Franciscus. En sinds kort heeft de pastorie een nieuwe bewoner: Leen Desmet (43) werd op zondag 18 december aangesteld als parochieassistent door deken Henk Laridon.

Lessen theologie

“Ik gaf al vijf jaar vormselcatechese in mijn parochie, maar toen ik deze vacature zag, was ik meteen geïnteresseerd”, aldus Leen, die in Sint-Baafs-Vijve woont, gehuwd is en twee zonen heeft. Voordien was zij aan de slag in een woon-zorgcentrum in Tielt. “Ik heb lang getwijfeld, maar na gesprekken met enkele deskundigen besloot ik te solliciteren. Daarna ging het snel. Eind februari 2022 kreeg ik groen licht, kon ik beginnen aan de lessen theologie en pastoraal aan het seminarie en in maart werd ik al benoemd door de bisschop.”

Goed netwerk

Binnen de nieuwe parochiale eenheid Sint-Franciscus is Leen Desmet de enige parochiale assistente met een vaste stek in de pastorie van Oostrozebeke. “Elke voormiddag ben ik daar te vinden. Voor mij betekent deze nieuwe functie vooral heel veel samenwerken met kinderen en jongeren. Ik ervaar nu al dat ik gezegend ben met een goed netwerk en ik mij gesteund weet door collega’s en oversten die weten wat de Kerk inhoudt.”