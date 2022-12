Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem organiseert inzamelactie: “Samen kansarmoede bestrijden”

De Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem doet tijdens deze adventsperiode een inzamelactie aan negen verschillende kerken in de gemeenten Spiere-Helkijn, Zwevegem en Avelgem. De verzamelde goederen worden gebracht naar de drie sociale huizen van Spiere-Helkijn, Avelgem en surplus in Zwevegem. Hiermee steunt men de kansarmen in onze regio.

“Tijdens de adventsperiode roepen wij op om de kansarmoede te bestrijden hier bij ons. Voor de heilige familie Avelgem gaat dit dan over de drie gemeenten Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn. Hierdoor moeten wij altijd in deze drie grote groepen werken. Wij werken dan ook heel nauw samen met de sociale huizen die er zijn”, zegt pastoor Marc Messiaen. Ze verzamelen vooral alledaagse producten zoals droge voeding, ingeblikte voeding en verzorgingsproducten, zodat iedereen zich kan onderhouden tijdens de feestdagen. Dit kan door deze producten in de manden aan de kerk te leggen. De kerken zijn open tussen 9 uur en 16 uur. Samen met de werkgroep Diaconie die zich hiervoor inzet worden de producten dan verzameld en rondgebracht naar de sociale huizen. Men hoopt op een groot succes, want iedereen verdient gezellige feestdagen zonder zorgen. De heilige familie zet zich in voor de iedereen die hulp nodig heeft. Zo zal men binnenkort ook een project opstarten voor Oekraïners. “We hebben veel contact met Oekraïners en wilden ook wat voor hen doen”, zegt Marc Messiaen. De actie zou te maken hebben met de warmste week. Ze zouden kleren inzamelen die de mensen warm houden. Wanneer deze actie precies zal doorgaan weet men nog niet. In de toekomst mogen we dus nog veel acties verwachten van de Heilige Familie.