Pastorale eenheid Edith Stein organiseert missiefeest voor Rwanda en Burkina Faso

Net zoals de vorige jaren bundelen de vier parochies van de pastorale eenheid Edith Stein – Aalbeke, Rollegem, Kooigem en Bellegem – de krachten voor het jaarlijkse missiefeest. Het wordt een gezellig samenzijn onder sympathisanten met stoofvlees of vol-au-vent met groenten en frietjes en naderhand koffie en taart.

De opbrengst van het missiefeest gaat naar twee projecten: de vzw Sabou voor een kleuterschool in Burkina Faso en naar Annie Vermeulen voor een ziekenhuis in Rwanda.

Zonnepanelen

Bij de vzw Sabou, die werkt voor projecten in Sabou in Burkina Faso, bouwde er een kleuterschool die al volop in gebruik is. “Met de steun van de vorige missiefeesten konden we een watertoren plaatsen om de school en de dorpsgenoten te voorzien van drinkbaar water”, vertelt voorzitter Toon Vanneste (63) uit Aalbeke.

Nu is de tijd aangebroken voor de volgende stap, het plaatsen van zonnepanelen. “We plaatsen een gebouw met 18 zonnepanelen om de kleuterschool waar ondertussen 180 kleuters vertoeven te voorzien van elektriciteit. Momenteel is de situatie er te gevaarlijk maar we hopen vlug van start te gaan. Alles is klaar voor de start.”

Anesthesietoestel

Het tweede project is Rwanda Mibilizi. Verpleegkundige Annie Vermeulen (57) uit Aalbeke gaat al jaren met Artsen Zonder Vakantie op missie naar Mibilizi in Rwanda om er te helpen in het Mibirizi Hospital.

“Ons hoofddoel is medische praktijkondersteuning en kennis doorgeven. Twee jaar geleden stuurden we een anesthesietoestel naar het ziekenhuis. In november ga ik met Artsen Zonder Vakantie terug naar Mibilizi om het toestel op te starten en opleiding te geven aan de lokale artsen zodat ze met dit toestel kleine operaties kunnen uitvoeren in het lokale ziekenhuis’, zegt Annie Vermeulen.

Inschrijven

Het missiefeest vindt plaats op zondag 23 oktober vanaf 11.30 uur in de vrije basisschool Biekorfje in Aalbeke.

Inschrijven via overschrijving op BE72 7785 0191 2916 (met vermelding ‘missiefeest, aantal personen, volwassenen en kinderen). Volwassen betalen 20 euro, lagereschoolkinderen 10 euro.