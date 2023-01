Pastorale eenheid Deerlijk zamelt 2.500 euro in voor Oekraïense vluchtelingen

Voor de vluchtelingen uit Oekraïne werd door de pastorale eenheid van Deerlijk 2.500 euro ingezameld.

“De stortingen op onze rekening werden net voor het jaareinde samengebracht en dit resulteerde in een bedrag van 2.500 euro”, zegt pastoor Stefaan. “In samenspraak met schepen Louis Vanderbeken en het Sociaal Huis kochten wij in een centraal gelegen warenhuis 50 aankoopbonnen van 50 euro.” Die aankoopbonnen werden net voor het jaareinde aan de 31 Oekraïners, die in Deerlijk wonen, bezorgd. (MVD)