Pastoraal team serveert Zuster Fientje

Het pastoraal team Emmaüs grijpt de Ezelsfeesten aan om de kassa wat te spijzen. In het gelegenheidscafé voor de kerk serveert het een eigen bronskleurig tripelbiertje genaamd Zuster Fientje, naar de zuster die velen in Kuurne hebben gekend.

Het gelegenheidscafé aan de Sint-Michielskerk – waar je ook trappist van Westvleteren, patersbier van Steenbrugge en frisdrank kunt krijgen – is een primeur. Een nodige primeur, vertelt Sabine Christiaens van het pastoraal team.

Geen concurrentie

“Toen we enkele maanden terug een teamvergadering hadden, nam priester Filip Debruyne plots het woord met de mededeling dat er initiatieven nodig waren om geld in te zamelen om onze werking te ondersteunen. Hij stelde voor om aan de kerk een terras te organiseren waar de mensen iets kunnen drinken – zonder de plaatselijke drankgelegenheden concurrentie aan te doen.”

“We vonden dat een goed idee, maar wilden nog iets meer: een eigen biertje. En dus trokken priester Filip en ikzelf richting brouwerij Demeester in Lendelede. We deden er onze plannen uit de doeken en kregen enkele flesjes mee om te laten proeven op de teamvergadering. De keuze was redelijk snel gemaakt: we kozen voor een bronskleurige tripel van 8,5%. Maar daarmee zat ons werk er nog niet op, want we hadden nog een naam nodig voor ons biertje. Na wat heen en weer praten stelde priester Filip voor om het biertje Zuster Fientje te noemen. Daarover was er vlug eensgezindheid.”

Zang en voordracht

Zuster Fientje was een kloosterzuster die in Kuurne generaties leerde zingen en voordracht gaf in de vrije basisschool. Ze was vergroeid met Kuurne en droeg de kinderen op handen. Zuster Fientje overleed in 2004.

Het kerkterras is op zaterdag 30 september open van 11 tot 20 uur en op zondag 1 oktober van 11.30 tot 19 uur. Je kunt er ook bier kopen in clips van vier flesjes, en thuis nog eens genieten. (BRU)