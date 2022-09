Pastoor Johan wordt deken Johan

Pastoor Johan Loones (57) wordt op zondag 2 oktober in de Sint-Vedastuskerk in Menen door bisschop Lode Aerts aangesteld tot deken van het decanaat Menen en tot pastoor-moderator van de federatie Menen-Wervik-Geluwe. Daarmee komt een einde aan zijn loopbaan in Ledegem en Rumbeke.

“Bij ons in de familie begint alles met een ‘p’. Mijn vader was patissier, mijn zus Ann en haar man Philip Neirynck en hun twee zonen Thomas en Matthias runnen met hun vieren ‘Patisserie Neirynck’ in Berchem bij Antwerpen, en ik ben priester” grapt Johan.

“Als zoon van Lena Van Biervliet en Robert Loones van de patisserie Loones, ben ik opgegroeid in de schaduw van de Sint-Michielskerk. Als jonge knaap was ik al misdienaar en op jonge leeftijd betrokken bij het kerkgebeuren. In het Klein Seminarie heeft wijlen priester-leraar Theo Brackx in het vierde middelbaar het heilig vuur bij mij aangewakkerd, en mede door hem ben ik aan de studies aan het Grootseminarie in Brugge begonnen.”

Priester-leraar

“Ik startte mijn priesterloopbaan als kandidaat-reserveofficier én aalmoezenier bij het leger in het Duitse Soest. Daarna was ik negen jaar inwonend priester-leraar in het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Assebroek, waar ik godsdienst en geschiedenis gaf. In 1999 werd ik pastoor-moderator in Groot-Damme, en in juli 2009 werd ik gevraagd om pastoor te worden in Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel – terug naar mijn geboortestreek, dus. In september 2015 werd ik door toenmalig bisschop De Kesel gevraagd om er de aangrenzende federatie Rumbeke bij te nemen. Ondertussen zijn beide federaties pastorale eenheden geworden.” Een federatie is een samenwerking tussen parochies, in een pastorale eenheid worden de parochies samengebracht in één nieuwe parochie, met meerdere kerkplekken, in een vzw-structuur.

91.000 inwoners

“Mijn eerste en belangrijke uitdaging is met de federatie Menen-Wervik-Geluwe, waar ik pastoor-moderator word, toewerken naar een pastorale eenheid. Daarbij krijg ik hulp van een collega-priester, een medewerkende priester, een parochieassistente en tal van geëngageerde leken. Voor het decanaat Menen, met ongeveer 91.000 inwoners, zijn we met zeven priesters in actieve dienst, één diaken en drie parochieassistenten. Het decanaat telt nu al drie pastorale eenheiden – Zacheüs (Wevelgem), De Bron (Rekken-Lauwe) en Onze-Lieve Vrouw (Moorslede-Dadizele) – en de federatie Menen-Wervik-Geluwe. Samen zijn dat achttien (vroegere) parochies en evenveel kerken.”

“Mijn taak als deken is zorgen voor samenhorigheid én verbondenheid. En ervoor zorgen dat, naast de ‘gewijden’, de groep van ‘toegewijden’ groeit: de vrouwen en mannen die actief willen meewerken om de boodschap van het Evangelie verder uit te dragen. Met die boodschap van tweeduizend jaar geleden moeten we het doen, en er eerlijk over getuigen. Want die boodschap is en blijft de moeite waard. Dat sluit naadloos aan bij mijn insteek als priester: ‘Tijd durven te verliezen om mensen nabij te zijn’.”

Parochieweekends

“Als ik terugkijk op mijn periode in Ledegem (dertien jaar) en Rumbeke (zeven jaar), ben ik tevreden over de parochieweekends in de beide gemeenschapskerken, meestal in het laatste weekend van september, en recent ook over de zegening van het beeld van Maria van Kanaän, Moeder van Hoop, in de Sint-Martinuskerk in Oekene, op het feest van Maria tenhemelopneming, waar beide pastorale eenheden ruim vertegenwoordigd waren. Ook de nauwe samenwerking van beide teams stemt me gelukkig en hoopvol voor de toekomst. De praktische uitwerking verloopt in beide pastorale eenheden verschillend, en dikwijls in samenspraak met de antenneploegen en de kerkfabrieken, en dat is bijzonder positief.”

Pastoor Johan zegt ten slotte dank voor de aangename samenwerking en nodigt iedereen uit op zijn afscheids- en aanstellingsviering. Op zaterdag 24 september is er om 17.30 uur een afscheidsviering in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Rumbeke, en de dag nadien om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk in Ledegem.