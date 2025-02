Pastoor doet valentijnsdroom van Marcella (98) in vervulling gaan met ritje op de moto

Marcella Pattyn uit Ardooie zag haar valentijnsdroom in vervulling gaan. Daar zorgde de pastoor voor.

Marcella Pattyn, geboren op 6 november 1926, uit de Doelstokstraat in Ardooie is een bijzonder kwieke vrouw die ondanks haar leeftijd nog steeds boordevol activiteit zit. Haar familie wist dat ze nog een vurige wens koesterde. “Moeder wilde graag een ritje maken met een moto”, vertelt dochter Rian. “Wij vonden dit een uitstekend cadeau ter gelegenheid van Valentijn. Pastoor Dave Vannieuwenhuyze was onmiddellijk bereid om deze droom voor moeder te realiseren.”

Het was voor Marcella dan ook een mooie verrassing dat de pastoor met de moto aan de deur stond bij Marcella en de kranige dame uitnodigde om een toertje mee te rijden. Voor Marcella die elke week nog gaat turnen en dansen bij Okra en op de feestjes nog steeds met de koffiekan rondloopt was dit geschenk op Valentijn ‘de max’. “Op de moto met de pastoor nog wel… Blij dat ik dat nog mag beleven. Ewel mercie”.