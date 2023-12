Passie voor kerstverlichting bij kersthuisje in Langemark

Naast café De Frontduif in de Boezingestraat in Langemark valt de mooi versierde gevel van Johan Dujardin en Marie-Rose Dewagter op. De microbe kregen ze te pakken toen Johan voorzitter was van wandelclub Nooit Moe Boezinge.

Johan Dujardin (68) en Marie-Rose Dewagter (65) wonen al sinds 1978 in hun huis in de Boezingestraat. Ieder jaar zetten ze hun best beentje voor om hun gevel van kerstversiering te voorzien, een liefhebberij die ze te pakken kregen toen Johan nog voorzitter was van wandelclub Nooit Moe.

“Ieder jaar organiseerden we op de zaterdag na de eerste zondag van december de Last Post- en kerstverlichtingstocht in Ieper”, vertelt Johan. “We versierden dan ook de start- en aankomstplaats en de rustposten. We waren daar telkens drie dagen mee bezig. In de topjaren hadden we meer dan 2.000 wandelaars, maar toen ik in 2015 stopte als voorzitter is de wandelclub ook gestopt met de avondwandeling. Nu heet het Winterwandeling en is het gewoon overdag.”

Week mee bezig

De kerstboom, kerstster en de kerststal met de drie koningen maakte Johan zelf. “Ik ben van opleiding bouwkundig tekenaar, maar werkte uiteindelijk het grootste deel van mijn loopbaan in een houtzagerij. Vandaar dat het nog wat in de vingers zit. Op de kast in de eetkamer hebben we trouwens een winterdorp waarvan ik de basis ook zelf gemaakt heb. Ik kijk er ieder jaar naar uit om die versieringen op te hangen. Begin december start ik en ik ben er een week mee bezig.”

Johan en Marie-Rose hopen dat ze met hun kerstversiering ook andere mensen kunnen inspireren om tijdens de donkere dagen lichtjes op te hangen. “Onlangs zag ik op Facebook iemand klagen: waarom is het in Poelkapelle zo mooi versierd en is er in Langemark niets? Maar waarom moet het initiatief altijd van de gemeente komen?

Mocht iedereen al eens lichtjes aan zijn gevel hangen, dan zal het centrum ook mooi verlicht zijn. Het moet daarom niet zijn zoals van ons. Dat is dan misschien een beetje overdreven. Al is het wel al veel verbeterd. Toen we begonnen waren we de enigen met lichtjes aan de gevel, maar nu zijn er toch al verschillende. Zo steek je elkaar ook een beetje aan.” (TOGH)