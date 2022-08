Pascale Perneel nam met Sunshine4kids afscheid van Kenia: “Nog budget over voor twee jaar”

Pascale Perneel (65) is sinds vorige week maandag terug uit Kenia, waar ze in enkele scholen afscheid nam. De organisatie Sunshine4kids die ze samen met haar man Philippe Vancayseele (71) oprichtte wordt op het einde van het jaar opgeheven.

Gedurende haar beroepsloopbaan gaf Pascale les in het bijzonder onderwijs. In 2000 werd ze op haar 43ste op medisch pensioen gezet wegens voetproblemen met 12 operaties en jaren rolstoelgebruik. “In 2007 trok ik voor de eerste keer naar Kenia. Ik zag dat het onderwijs daar nog in verschillende scholen ondersteuning nodig had, en zo ben ik er blijven gaan om te ondersteunen. In 2010 werd de vzw Sunshine4kids opgericht.”

Sunshine4kids steunde al 19 scholen in het zuiden van Kenia. Zo werd er al gezorgd voor het bouwen van klaslokalen, het plaatsen van toiletten, een afdak, septische putten, zonnepanelen, het schenken van boeken en er werd ook eens een volledige school gebouwd.

“De scholen konden altijd hun eigen autonomie behouden. Ze moesten kunnen voortbestaan op eigen houtje. We zorgden er altijd voor dat ze voor een tijdje verder konden en dat ze beter onderwijs konden aanbieden. De scholen moesten ons bewijzen dat ze het goed deden en eerlijk waren, anders werd de samenwerking stopgezet.”

Fakkel doorgeven

Philippe en Pascale zouden kalmpjes aan de fakkel van Sunshine4kids doorgeven aan mensen van het team. “Er komt veel bij kijken. Ik gaf soms 40 presentaties in drie weken. Dat kon ik niet meer.”

Het takenpakket van Philippe en Pascale is zo groot dat het koppel nog niemand vond voor de opvolging. Vandaar dat vzw Sunshine4kids op het einde van 2022 op papier opgeheven wordt. “In Kenia doen we nog twee jaar verder. We hebben nog budget om twee jaar oplossingen te bieden bij problemen en Dolly, de vrouw die er voor ons ter plaatse werkt, twee jaar te betalen.”

We hopen nog steeds dat iemand ons werk kan verder zetten

Dankbaarheid

Pascale doet een oproep om nog dit jaar zoveel mogelijk te steunen. Giften vanaf 40 euro die dit jaar nog gebeuren op BE65 7512 0472 4196 zijn nog fiscaal aftrekbaar. “We hopen alsnog dat iemand ons werk in Kenia wil verder zetten. We willen die mensen zeker begeleiden!”

Vorige week maandag kwam Pascale terug uit Kenia. Ze was op 8 juli vertrokken. Ze bezocht er alle scholen.

“We kunnen geen grote investeringen meer doen doordat we op het einde van het jaar stoppen, maar we hopen toch nog een school te kunnen afwerken en een andere school te voorzien van de nodige toiletten.”

Voor Pascale was de reis van vorige maand een emotionele reis. “Wat wel heel fijn was, was overal die dankbaarheid voor wat we al die jaren gedaan hebben.”

Pascales hart ligt in Kenia en het is haar tweede thuis. Normaal gaat ze er drie keer per jaar naar toe. “

Leven rijker geworden

Ik kom ook altijd graag weer naar huis, maar nu ben ik met een ander gevoel thuisgekomen. Ik heb meer ‘neen’ moeten zeggen want er is geen budget meer om nog grote projecten op te starten. Philippe en ik zullen altijd blijven gaan, zo lang het mogelijk is natuurlijk. Financieel zullen we niet zoveel meer kunnen betekenen, maar we blijven goeiedag zeggen in de scholen.”

Pascale blikt tevreden terug op haar jaren inzet voor Sunshine4kids.

“Door mijn voetproblemen moest ik vroeger met pensioen gaan. Achteraf gezien is mijn leven door mijn ervaringen in Kenia veel rijker geweest dan dat ik hier langer zou gewerkt hebben”, besluit Pascale.