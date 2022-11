Pascal en Frederic blazen nieuw leven in d’Hofstede: “Voor fijne vleeswaren, bijhorende wijnen en broodsoorten zal men hier terecht kunnen”

Hoogledenaars Pascal Maes (34) en Frederic Doise (47) blazen nieuw leven in de voormalige kaas- en delicatessenwinkel d’Hofstede langs de Hoogleedsesteenweg, vlak tegen de Rijksweg. Het koppel kiest voor een gelijkaardig concept waarbij vooral kaas centraal staat. “Maar ook voor fijne vleeswaren, bijhorende wijnen en broodsoorten zal men hier terecht kunnen.”

Delicatessenzaak d’Hofstede was jarenlang een vaste waarde. De voormalige zaakvoerders besloten een zestal jaar geleden te stoppen en te genieten van hun pensioen. Het winkelgedeelte langs de Hoogleedsesteenweg, op een steenworp van de Roeselaarse Ring, stond de voorbije jaren leeg. Het woongedeelte werd tot voor kort wel nog gebruikt. Hoogledenaars Pascal Maes (34) en Frederic Doise waren ondertussen volop bezig met hun zoektocht naar een geschikt pand om de droom van Frederic te realiseren. “Ik heb altijd een passie gehad voor kaas en charcuterie. Als er bij ons iemand over de vloer komt dan mag men er zeker van zijn dat we hen mooie hapjes serveren”, aldus Frederic.

Hij werkte de voorbije jaren in de betonsector, maar speelde toch nog met het idee om een eigen zaak op te starten. “We stonden op het punt om een pandje in Hooglede aan te kopen, maar toen we plots op internet zagen dat de winkel en de woning langs de Hoogleedsesteenweg hebben we het geweer van schouder veranderd.”

Momenteel voeren Pascal en Frederic nog wat opfrissingswerken door, maar vanaf 10 december kunnen klanten terug terecht in delicatessenwinkel d’Hofstede. “We behouden die naam. De winkel werd vroeger geprezen.” Ook het concept is gelijklopend. “We spitsen ons vooral toe op kazen, zowel Belgische als buitenlandse. Daarnaast voorzien we ook tal van hoeve-producten zoals karnemelk, ijsjes of eieren.” Ook niet-kaaseters komen aan hun trekken in d’Hofstede: van hammen tot spekken tot een uitgebreide charcuterieschotel. “Daarnaast voorzien we ook aangepaste wijnen en verschillende broodsoorten.”

Delicatessenwinkel d’Hofstede zal enkel op dinsdag gesloten zijn. “Ook op zondag zijn we telkens open van 7.30-18.30 uur. De zondag is sowieso een goede dag. Mensen die plots volk ontvangen of plots beseffen dat ze nog iets tekort hebben voor de nieuwe werkweek vinden hier dus oplossingen.”

Frederic wordt het vaste gezicht van d’Hofstede, Pascal, die werkzaam blijft als zelfstandig verpleegkundige, springt bij waar nodig. Binnenkort wordt ook de website gelanceerd: www.dhofstede.be.