Pasar pakt weer uit met Valentijnsavond

Na twee coronajaren vindt er opnieuw een Valentijnsavond plaats in CC ‘t Hofland. Op zaterdag 11 februari kan je volop genieten op uitnodiging van Pasar Ardooie – Koolskamp.

Valentijn vieren is voor Pasar een traditie geworden. “Na twee coronajaren was de knaldrang groot voor Pasar. We openen onze Valentijnsavond dan ook feestelijk met een ‘knaldrank’, want Pasar trakteert de aanwezigen met een aperitief. Vanaf 18.30 serveren we een Valentijnsdiner. Om 21 uur zijn er onze muzikale gasten, die we twee jaar in de coronafrigo moesten laten, maar ze zijn er nu klaar voor”, aldus voorzitter Rita Watteny.

Het Valentijnsdiner is een keuzemenu. Na het aperitief kun je kiezen tussen een heerlijke côte à l’os of gebakken zalm. Dit wordt opgediend met een groentebuffet en frietjes.

Nico en Garry

Nico Debuck en Garry Hagger zorgen om 21 uur voor het muzikaal hoofdmenu. Nico Debuck is een rasechte inwoner van Koolskamp die weet wat ambiance is. Garry Hagger zong al verschillende hits bijeen en is dagelijks te horen op Ment-TV. (JM)

Voor de volledige avond betaal je 45 euro. Wie alleen voor het optreden komt, betaalt 20 euro. Inschrijven op voorhand doe je bij Luc Vanneste (051 61 33 81) of bij Rita Watteny (0497 38 37 74).