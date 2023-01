Pas opgerichte vzw Koekevents organiseert Loods 13: “Met opbrengst financiële put Koekelare Leeft vullen”

Fiella Ouhama, Marianne Willaert en Kris Depuydt willen ervoor zorgen dat het toekomstig nieuw bestuur van Koekelare Leeft zonder financiële kater van start kan gaan. Daarom hebben ze samen de vzw Koekevents opgericht. Onder de noemer Loods 13 organiseren ze een nieuw driedaags evenement.

Door de covidpandemie kon Koekelare Leeft 2020 niet doorgaan. In 2021 mocht het wel, mits het nemen van coronaveilige maatregelen. De organisatoren van Koekelare Leeft vonden dat het moeilijk zou zijn om voor 4.000 mensen een coronaveilige ruimte te creëren. Daarom besloten ze het evenement uit te stellen tot 2022. Maar omdat enkele artiesten dwarslagen, vond een kleinere versie plaats in september-oktober 2021 en die was helaas verlieslatend.

Renteloze lening

Om de daardoor ontstane financiële put weer te vullen, stak het gemeentebestuur met burgemeester Patrick Lansens en schepen van Feestelijkheden Dirk Ampoorter (beiden Vooruit), een reikende hand uit door hen een renteloze lening te geven, gespreid over drie jaar. Maar dat zagen de organisatoren wegens een te lange looptijd niet zitten.

“Door Loods 13 te organiseren en de opbrengst daarvan te gebruiken om de openstaande facturen te betalen, kan het nieuwe team zich concentreren op de planning van Koekelare Leeft 2023”, stelt Kris Depuydt van vzw Koekevents.

Tickets te koop

Die tijdelijke vereniging bestaat uit enkele leden van vzw Motefeesten, die de beslissing hadden genomen om ermee te stoppen na de 20ste editie. De enige overblijver Christophe Desmet zal met een nieuwe vzw, Koekelare Beleeft, een nieuwe kern rond zich verzamelen.

Op 21, 22 en 23 april 2023 vindt ‘Loods 13’ plaats in het gebouw van Bouwmaterialen Willaert, in de Atlasstraat. Op 21 april komen Sergio, Level Six en dj Hans. Op 22 april volgt een retroparty en op 23 april wordt er een foodtruckfestival gehouden, met livemuziek, dans en een kinderdorp.

Tickets voor Loods 13 zijn vanaf vrijdag 20 januari te koop.

Meer info op www.koekevents.be.