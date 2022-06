Pas op, hier komt Batjesman! Lectrr ontwerpt kruik voor ‘t Vat van Rodenbach in Roeselare

’t Vat van Rodenbach op vrijdag 24 juni is voor heel wat stadsgenoten de vaste opener van het Batjesweekend. Tijdens ’t Vat kan je mits aankoop van een kruik genieten van een gigantisch vat Roeselaars stadswater, tot de laatste druppel uitgedeeld is. Daarbij is het ieder jaar uitkijken naar het ontwerp op de kruik. Dit jaar zorgt Batjesman voor de redding, een idee van cartoonist Lectrr.

Lectrr is het alter ego van Steven Degryse, die de laatste jaren flink naam maakte met zijn cartoons. Daarnaast schrijft hij ook en is hij bezig met film. Tegenwoordig is de Rumbekenaar uitgeweken naar Gent, maar dat wil niet zeggen dat hij geen voeling meer heeft met de roots. Dat hij dit jaar voor het ontwerp van de kruik mocht instaan, ziet hij dan ook als een grote eer.

“Het is een leuke opdracht”, begint hij te vertellen. “Je weet dat veel mensen je werk gaan zien en dat is natuurlijk fijn. Het is ook in een positieve context: de mensen zijn ontspannen en blij. Dat is altijd toffer dan pakweg een tekening ontwerpen voor op een stoma of een lijkkist! Niet dat ik dat veel doe, maar je weet wel wat ik bedoel”, lacht Steven.

“Het was even zoeken naar het concept. Elke brainstorm is een eindeloos gevecht met mezelf, vol zelfkwelling, twijfel en blinde paniek. Nee, natuurlijk niet. Pas op het eind klikt het dan, meestal een kwartier voor de deadline. Maar ik ben wel blij met wat het geworden is, eerlijk gezegd.”

Superheld

Dit jaar pronkt Batjesman op de kruiken. “Het leek me een leuk idee om een Roeselaarse superheld te maken. Zou Roeselare geen superheld kunnen gebruiken? Zo iemand die ’s nachts in cape rondholt en de straten veilig houdt? Die vanop de daken van de bibliotheek en de brandweerkazerne de wacht houdt terwijl men van Beveren tot Rumbeke rustig ligt te knorren? Ik vind van wel!”

“Als snotaap heb ik heel veel prijzen naar huis meegesleurd van de Batjes”

Steven heeft heel wat positieve herinneringen aan de Batjes. “Mijn ouders hadden een wandelclub die van VTB Roeselare afhing, dus daar werd altijd promo gemaakt tijdens de Batjes, en dat betekende dan dat ik vrij kon rondlopen als kleine gangster om de Batjes te ontdekken. Ik vond vooral de bus van Radio Bingo enorm leuk: dat was liveradio en dan kon je meedoen aan muziekkwissen. Als kleine snotaap was ik nogal een radioluisteraar en ik had een goed geheugen dus ik heb wel wat prijzen meegesleurd naar huis van die Batjes.”

Gentse Feesten

Dit jaar vieren de Batjes hun 90ste verjaardag. “Het is fijn dat zo’n tradities blijven bestaan. De Batjes zijn een beetje de Gentse Feesten van Roeselare, hé. De Oktoberfesten van Midden-West-Vlaanderen. Het woord batje is ook wel in mijn vocabulaire geslopen. Als ik thuiskom en ik heb een kilo aardbeien gekocht voor twee keer niks dan roep ik nog altijd trots dat ik een batje heb gedaan.”

Steven blijft ondertussen erg druk bezig. “Ik ben een tv-serie aan het schrijven, er komt een luisterspel én ik ben mezelf een tenniselleboog aan het tekenen aan een enorme legpuzzel. En elke dag cartoons natuurlijk, dat is het belangrijkste.”