Pas heraangelegd sportveld Vosseslag vernield door vandalen: “Daders vrijwel zeker gevat”

Vandalen vernielden onlangs het recent heraangelegd sportterrein op het Kennedyplein in De Haan (Vosseslag). De daders zijn nu vrijwel zeker gevat.

Het sportterrein op het Kennedyplein in Vosseslag werd recent vernieuwd met een toplaag van kleurrijke, modulaire en waterdoorlaatbare tegels. Op woensdag 26 april werden zowel het sportveld als de groenzone echter vernield door vandalen. De gemeente riep toen buurtbewoners op die iets zouden gezien of gehoord hebben om dit bij de lokale politie te melden. “Er zijn heel wat beelden en getuigenissen, de daders zijn vrijwel zeker gevat”, zegt burgemeester Vandaele. Die mogen zich aan een gepeperde rekening verwachten: er is voor zo’n 40.000 euro schade. “Ondertussen was een stel jongeren uit de Vosseslag al begonnen met de modulaire tegels in het sportveld weer samen te puzzelen. Ze wilden daarmee eens tonen dat we ze niet allemaal over één kam mogen scheren – goed bedoeld dus, alleen was dat gezien de verzekeringsprocedure wat voorbarig”, klinkt het nog.