Pas gekochte mobilhome van Rudy en Marianne al na één week gestolen: “We hebben er amper 40 kilometer mee gereden”

Amper een week waren Rudy Demiddel (60) en Marianne Van Haver (60) uit Harelbeke de trotse eigenaars van een mobilhome. Ze hadden die aangekocht om tijdens hun pensioen wat meer te kunnen rondreizen en de wereld te zien. “We waren nog op zoek naar een garage of een staanplaats om hem veilig te stockeren. Maar daar is het nu te laat voor. De politie heeft de nummerplaat door het systeem gehaald en daarop zagen we dat die richting Nederland is gereden”, vertelt Rudy aangeslagen.

Op 7 december konden Rudy Demiddel (60) en zijn echtgenote Marianne Van Haver (60) hun mobilhome ophalen. Omdat het koppel nog op zoek was naar een veilige staanplaats of parkeergarage hadden ze de mobilhome tijdelijk op een parking iets verderop in de Deerlijkse Steenweg geplaatst. “Afgelopen donderdag was ik nog reisbestemmingen in Bourgondië aan het opzoeken. Maar toen ik er ‘s avonds passeerde, zag ik dat die weg was.”

“Eerst dacht ik dat de mobilhome was weggesleept, maar de politie wist van niets”

“Eerst dacht ik dat de mobilhome was weggesleept. Maar de politie wist van niets”, zegt Rudy. “Ze hebben dan even de nummerplaat door het systeem gehaald. Via de nummerplaatherkenning op camerabeelden konden ze zien dat de mobilhome richting Nederland is gereden. Ze hebben die internationaal geseind, maar ik verwacht niet dat ik de mobilhome nog zal terugzien. Als de dieven er een nieuwe nummerplaat aanhangen, wordt het bijna onmogelijk om die nog te volgen.”

Genieten van pensioen

Rudy en Mariane zijn allebei op pensioen en hadden besloten om het rustiger aan te doen. “We wilden meer van het leven genieten en de wereld zien. Een mobilhome leek ideaal om af en toe een uitstapje te kunnen doen. Daarom waren we al naar verschillende opendeurdagen gegaan. Eerst wilden we eentje huren, maar toen zagen we een mooie mobilhome van maar drie jaar oud tweedehands te koop staan. Een buitenkansje, waar we allebei verliefd op werden.”

“We waren erg blij met onze aankoop”, gaat Rudy verder. “Maar nu is het vertrouwen helemaal weg. We hebben er amper een toertje van 40 kilometer meegedaan om alles te testen. Tussen kerst en nieuw wilden we misschien naar de zee trekken om daar te vieren. Maar nu zijn onze andere pannen voor de feestdagen en de lente in het water gevallen.”

“Onze plannen voor de feestdagen en het voorjaar zijn nu volledig in het water gevallen”

Rudy en Marianne hebben voorlopig geen plannen om een nieuwe aan te kopen. “We moeten hier eerst wat van bekomen. Iets verderop stond er nog eentje geparkeerd. We hebben dus echt pech gehad dat de onze werd meegenomen. Ik wens het natuurlijk niemand toe. Er hangen ook geen camera’s bij die parking, dus de politie heeft geen beelden van de dieven zelf. Ze wisten goed wat ze deden. Gelukkig waren we wel al verzekerd, maar je verliest het natuurlijk liever niet”, zucht Rudy.

Wie in de afgelopen week iets verdachts gezien heef bij een mobilhome in de Deerlijksesteenweg in Harelbeke kan dit laten weten aan de politiezone de Gavers.