‘Party-King’ Bjorn Debruyne verhuurt feestmateriaal

Op 1 augustus heeft Hoogstadenaar Bjorn Debruyne een bedrijf in verhuur van tenten en feestmateriaal opgestart. Hij gaf het de klinkende naam Party-King. “Ik wilde een stoere naam die blijft hangen!”

Bjorn Debruyne (45) woont samen met zijn vrouw Tonia Vandenberghe en hun kinderen Xabi en Ismene in de Brouwerijstraat. Hij is projectleider en hoofdtrainer van de dames derde provinciale bij BS Westhoek Poperinge. Maar Bjorn wilde er graag nog een extra professionele activiteit bij.

Betaalbare prijs

“Mijn eerste idee was om partytenten te verhuren”, vertelt Bjorn. “Degelijk materiaal voor een betaalbare prijs. Daar blijkt nood aan te zijn. Heel wat mensen kiezen er tegenwoordig voor om thuis te feesten. Ze hebben een mooie tuin en willen hun kinderfeest, verjaardag, communie of zelfs huwelijk thuis vieren. Ik zocht op het internet wat spelers op en zag dat veel van die bedrijven ook ander feestmateriaal aanbieden. Wellicht is dat niet slecht gezien. Mensen kunnen bij mij dus alles van feestmateriaal boeken: vouwtenten, statafels, verwarmingstoestellen, verlichting, verlengkabels… Enkel stoelen bied ik niet aan. Ik heb ook een grote spelbox met in- en outdoorspelen ter beschikking. De vouwtenten zijn 3 op 3, 3 op 6 of 4 op 8 van afmeting. Het plaatsen en verankeren van de tenten is in de prijs inbegrepen. Wil de klant dat ik bijvoorbeeld ook verlichting installeer, dan vraag ik een meerprijs. Naar volgend jaar toe plan ik mijn aanbod uit te breiden met barelementen en koelkasten. Een goede service vind ik belangrijk”, geeft Bjorn nog mee. “Vorige zondag was het Alveringem kermis. De uitbaters van café ‘t Patersvat hadden me gevraagd om rond 5.30 uur enkele vouwtenten op te zetten. Het was vroeg, maar ik was stipt op tijd op post”, glimlacht Bjorn. (AB)

Info: www.party-king.be