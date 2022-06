Participatieproject afgerond voor de vier parochiekerken: “Duurzaam toekomstbeeld”

Na een intensief traject heeft het centraal kerkbestuur, de lokale geloofsgemeenschap en het lokaal gemeentebestuur een gedragen en duurzaam toekomstbeeld voor de vier parochiekerken en de Kapel van de Zusters St. Vincentius in Hooglede. Dit toekomstbeeld is het resultaat van een grootschalige bevraging rond de toekomst van de parochiekerken en de Kapel in de gemeente.

“We organiseerden vier avonden waarbij we wilden luisteren naar iedereen die op één of ander manier verbonden is met de vier parochiekerken en de Kapel. Samen nadenken over de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Hooglede, dat was het doel van een participatietraject dat in september 2021 werd opgestart. De oogst van het volledige traject wordt op 5 juli 2022 in de kerk van Sleihage en in de kerk van Gits gepresenteerd. Op 7 juli voorzien we een uiteenzetting in de kerk van Hooglede en De Geite”, klinkt het.

Inspiratiebundel

Een toekomstbeeld is geen definitieve beslissing, wel een inspiratiebundel met aanbevelingen die richting geeft rond de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Hooglede. Het rapport bevat wel tien concrete aanbevelingen om verdere stappen te ondernemen. “Zo vraagt bijvoorbeeld de kerk in De Geite een architecturale- en rendabiliteitsstudie om een verdere toekomst te kunnen realiseren. De brede gemeenschap, lokale geloofsgemeenschap en kerkfabriek formuleerden een duidelijke wens om van de kerk een plek te maken waar bewoners en bezoekers op een gastvrije manier worden onthaald. Een trefpunt voor de buurt, verenigingen of de bezoeker die er passeert”.

Erediensten blijken erg belangrijk te zijn voor inwoners

Verder blijkt ook dat het organiseren van erediensten in de kerk van St. Jacob De Meerdere in Gits en in de St. Amanduskerk te Hooglede belangrijk blijven. “Daar is er bijvoorbeeld een duidelijke vraag naar het behoud van de kerk in functie van begrafenissen. Beide kerken blijven daarom de centrale kerken in de gemeente waar gebed, stilte en erediensten voorop staan. Er zal ook bekeken worden hoe deze nog versterkt kunnen worden in hun functie”, aldus het gemeentebestuur.

Verder bekijkt men ook het potentieel van de Kapel van de Zusters St. Vincentius. Uit het traject bleek immers dat de kapel een plek moet worden waar ontmoeting centraal staat door middel van culturele en gemeenschapsvormende activiteiten. De focus ligt daar net niet op het sacrale. Op deze manier wil men het toekomstbeeld van de Gitsenaar alle slaagkansen geven. Onze samenwerking moet dialoog, communicatie en concrete acties mogelijk maken”, aldus de lokale geloofsgemeenschappen, kerkfabrieken en het schepencollege van Hooglede. (EVG)