Participatiemoment geeft toekomst Zevekote mee vorm: “Werken concrete ideeën uit op basis van de input”

Nog tot eind mei kunnen inwoners de start- en procesnota van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voor Zevekote, deelgemeente van Gistel, inkijken. Omdat het om technische materie gaat, organiseert het stadsbestuur op zaterdag 22 april een participatiemoment. “Dat is belangrijk want inwoners kunnen mee richting geven aan de toekomst van het dorp”, aldus Wim Aernoudt en Gauthier Defreyne.

Er wordt al langer gewerkt aan een nieuwe schwung voor de Gistelse deelgemeente. Het stadsbestuur kreeg vanuit de provincie en Vlaamse overheid steun bij de opmaak van een nieuw masterplan onder de noemer ‘DNA van het Dorp’. Het stadsbestuur legt nu de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zevekote aan de inwoners voor.

Heel het dorp onder de loep

“Een RUP wordt gemaakt om de bouwvoorschriften, en inkleuring en afbakening van verschillende zones – wonen, landbouw, industrie – vast te leggen”, legt schepen Wim Aernoudt (N-VA) uit. “In het dorp zitten nogal wat rare kronkels: landbouwgebied dat tot in de dorpskern loopt, terwijl sommige stukken woongebied dan weer vreemde ‘uitsteeksels’ kent. Enfin, heel het dorp wordt onder de loep genomen. En dat is belangrijk voor iedereen: hoe breed, diep of hoog mag je straks bouwen, waar kunnen rij-, koppel- of vrijstaande woningen of appartementen komen, hoe wordt straks gebouwd en verbouwd. Al deze vragen worden ook aan de inwoners voorgelegd.” Daarnaast geven ook heel wat Vlaamse instanties en de provincie hun insteek.

Eén uitdaging is de aanpak van de site nabij de Schoolstraat: daar staat het kloostergebouw al jaren leeg, vertrok de school voor bijzonder onderwijs Rietzang en is nog vzw Arcade actief met een administratief gebouw en vijf paviljoenen. Arcade bouwt echter een nieuwe vestiging in Gistel en zal binnen afzienbare tijd uit Zevekote vertrekken. “Reken daar nog de achterliggende gronden bij en je komt tot een zone van zo’n vier hectare”, vervolgt de schepen. Alleen de school Driespan blijft waar het nu ligt.

Kloostergebouw

“Omdat dit gebied nu zone voor gemeenschapsvoorziening is en daar nu geen woningen mogen worden gebouwd, en we vaststellen dat enkele voorzieningen vertrekken, moeten we een andere bestemming zoeken voor deze gronden en gebouwen. Dat kan dus via een RUP: we kunnen het gebied anders gaan inkleuren, naar bijvoorbeeld woongebied. Daardoor zijn hier ook vrije beroepen of horeca mogelijk.”

“Het kloostergebouw is zeer beeldbepalend, geeft een stuk dorpsgeschiedenis weer en kan de aanzet zijn om een beperkt aantal appartementen toe te laten zonder aan de bouwhoogte te raken. Je moet ook weten dat de Vlaamse overheid ongebreidelde verharding in dorpen als Zevekote niet meer toelaat. Het kloostergebouw staat op de inventaris Onroerend Erfgoed, maar is geen beschermd gebouw. Het witte pompje dat er vlak voor ligt en de kerk en omgeving, zijn wel geklasseerd.”

“De realisatie van een dorpsplein is een belangrijk streven”

Een punt dat bij ‘DNA van het Dorp’ naar voren kwam, is dat Zevekote – in tegenstelling tot tal van andere Vlaamse dorpen – geen markt- of dorpsplein heeft. Dat is opvallend, nochtans is daar vraag naar. “De realisatie daarvan is in elk geval een belangrijk streven”, aldus Aernoudt. “Bij verschillende grote projecten hebben we de bevolking betrokken bij de opmaak van de plannen. Dat is nu niet anders. Op zaterdag 22 april organiseren we een eerste participatiemoment in het lokale ontmoetingscentrum, in de Zevekotestraat 30a”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD).

“De inwoners worden op drie verschillende momenten ontvangen. Het dossier wordt toegelicht via een informatiemarkt waarbij ook vragen kunnen worden gesteld aan het planteam. Alle input leidt vervolgens tot voorlopige vaststellingen, waarna we met concrete voorstellen terugkoppelen naar de inwoners. Na dit eerste inspraakmoment keren we dus terug.” De documenten van de start- en procesnota zijn ter inzage op www.gistel.be en na afspraak op het stadhuis tot maandag 29 mei.