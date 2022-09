Parochiekerk Sint-Gulielmus in Wilskerke niet onttrokken aan erediensten

De parochie Sint-Gulielmus in Wilskerke is sinds deze maand opgeheven en gevoegd bij de parochie Sint-Willibrordus in Middelkerke, maar de kerk wordt niet onttrokken aan de erediensten.

Het gehucht Wilskerke werd als Willinki Capella voor het eerst vermeld in 1201. Die kapel werd wellicht enige tijd daarvoor opgericht op ingepolderde gronden van de Testerepgeul. Dat aanzienlijk oudere gehucht was wellicht niet veel groter dan enkele huizen en lag aan de rand van een groot hof met walgracht. Deze site bleef bewoond tot de late middeleeuwen, maar werd toen verlaten. Enkel de bewoning rond de kerk bleef bestaan. In 1254 werd Wilskerke een onafhankelijke parochie als afsplitsing van de moeder parochie Leffinge. De kerk kreeg de Heilige Willem als patroon.

In het begin van de 20ste eeuw groeide langsheen de Slijpestraat (aangelegd in 1883, nu de Spermaliestraat), een nieuwe wijk, aansluitend op de dorpskom van Middelkerke. In de volksmond kreeg het de naam Nieuw-Wilskerke. Wilskerke bleef onafhankelijk tot 1977, toen het bij Middelkerke werd gevoegd. Wilskerke is steeds een kleine gemeenschap gebleven en na 768 jaar wordt nu ook de parochie van de Heilige Willem samengevoegd bij de hoofdparochie Sint-Willibrordus van Middelkerke.

Liturgische functies

Om alle misverstanden te vermijden: de parochie Wilskerke houdt op te bestaan, maar niet de kerk. “De kerkfabriek van Wilskerke stopt haar werking en Wilskerke wordt als parochie gevoegd bij Sint-Willibrordus. Het gaat om een fusie en de kerk wordt niet onttrokken aan de erediensten. Alle liturgische functies van de kerk – doopsels, huwelijken en uitvaarten – zullen er nog kunnen plaatsvinden”, benadrukt pastoor Bart Lagrange.

Sinds 1 december 2020 heeft pastoor Bart Lagrange met Maryan Stetsysthyn een medepastoor die afkomstig is uit Oekraïne. Er zijn dus nog twee priesters in Groot-Middelkerke die instaan voor alle erediensten. (PG)