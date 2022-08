Parochie Kruiskerke viert haar 75-jarig jubileum

De parochie Kruiskerke in Ruiselede werd in 1947 officieel gesticht. Een werkgroep van enthousiaste creatievelingen, verenigd onder de naam Kruiskerke 75, wil het 75-jarige jubileum niet zomaar laten passeren en pakt uit met verschillende activiteiten.

In 1932 werd het kerkgebouw, een ruime kapel, gebouwd op initiatief van het klooster van de Zusters van O. L. Vrouw van Zeven Weeën. In september 1947 werd de parochie Kruiskerke officieel gesticht. 2022 is dus een historisch feestjaar en dus voorziet de werkgroep Kruiskerke 75 tal van activiteiten.

Het startschot werd gegeven op zondag 22 mei met het origineel concept van drie pop-ups op diverse locaties. Sinds de tweede week van juli is er de uitgestippelde ontdekkingswandeling ‘Beentje Buitje’ die doorheen de parochie loopt, met heel wat leuke weetjes.

Een van de leden van de werkgroep is Marnik Braet (61) uit de Kruisbergstraat. Hij vertelt wat er nog meer op de planning staat en al gebeurd is. “Er is een mooi in hout uitgezaagd logo. En onze alom geprezen dichter Herman Leenders maakte het gedicht ‘De verlosser’. Dat werd op een staalplaat gevestigd naast het Zandbergkruis.”

Dorpsspel

“Op zondag 28 augustus wordt een sportief dorpsspel ingericht in een hedendaags format. Op zaterdag 10 september om 18 uur is er een muzikale misviering voor 75 jaar parochie Heilige Kruisverheffing en een receptie.”

“Elk weekend van september is er ook een prachtige tentoonstelling in beeld en woord in de kerk, met daarbij aansluitend een heus dorpscafé in zaal Kruispunt.”

Mooie herinneringen

Met een zichtbaar brede glimlach koestert Marnik de leuke ervaringen van de startdag op zondag 22 mei. “’s Morgens in de vroegte was er koffie en cake en hartverwarmende ontmoetingen met de buurt en dorpsbewoners. Rond het middaguur was er aperitief aan het ‘rode plein’ aan de Woestestraat.”

“Pop-up nummer 3, rond 14 uur, was op een gezellig terrasje aan de straat en naast de kerk. En ja, er werden verschillende toffe ‘wist-je-datjes’ opgediept. Zo vertelde Gaby dat zijn ouders en zijn vaders zus de eerste trouwpaartjes waren in november 1947 in de nieuwe parochie. Toen werd de straat voor dit dubbel huwelijk helemaal feestelijk versierd van De Wante tot De Nachtegaal.”

“Annie was het allereerste kind dat gedoopt werd in Kruiskerke en de mensen gingen naar De Snoeibijl om daar tv te gaan kijken, hét wereldwonder toen. Zo hartverwarmend en ontroerend was het, al die getuigenissen van weleer. Met wat nog komen zal, wordt onze oogst aan nieuwe weetjes zeker nog gevoelig uitgebreid. Nu maar hopen dat alles in de beste weersomstandigheden kan verlopen”, besluit Marnik Braet. (RV)