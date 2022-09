Parochiaal centrum in Beveren wordt dagcentrum voor mensen met beperking

Het parochiaal centrum ’t Lokaal langs de Izegemseaardeweg in Beveren krijgt vanaf 2024 een nieuwe invulling. De nieuwe vzw De Companie start er, eens het nieuwe buurthuis aan de overkant van de straat af is, met een dagcentrum voor mensen met een beperking. “Dit bijzonder voorstel kwam als een goddelijke genade uit de lucht vallen.”

Het parochiaal centrum in Beveren werd kort na de Eerste Wereldoorlog gebouwd als noodkerk onder het beheer van de vzw Katholieke Volkswerken. “Bijna honderd jaar heeft het gebouw dienst gedaan als een ontmoetingsplaats voor de talrijke verenigingen in Beveren. Er vonden ook tal van feestjes plaats”, aldus Carine Spriet van de vzw. Doorheen de jaren werden er nieuwe lokalen gebouwd waardoor het aantal verhuringen stilaan achteruit begon te lopen. “In de coronaperiode waren er heel weinig verhuringen met negatieve gevolgen voor de financiële situatie.” Het bestuur van het parochiaal centrum dacht dan ook herhaaldelijk na over de toekomst van het gebouw. “Sowieso zouden we verder doen tot het nieuwe buurthuis hiernaast gebouwd is.” Eind november gaat het pand waar nu onder andere de bibliotheek huist tegen de vlakte. De stad bouwt op diezelfde locatie een nieuw buurthuis. Dat zal tegen 2024 af zijn. “Tot dan willen we de verenigingen de kans geven om in het parochiaal centrum langs te komen. Eens het buurthuis af is, kan men daar terecht en zit onze taak er op.”

Goddelijke genade

Het bestuur van het parochiaal centrum kreeg onlangs een voorstel van de nieuwe vzw De Companie. “Een bijzonder voorstel kwam als een goddelijke genade uit de lucht vallen”, aldus Carine. De vzw wil op de locatie van het parochiaal centrum een ontmoetingsplek creëren voor mensen met een beperking. “In Beveren zijn er momenteel heel weinig voorzieningen voor zorg. Dit is dus de ideale locatie om een dagcentrum op te starten”, aldus initiatiefnemers Hannelore Ghele en Koen Vandemoortele. De vzw zou er graag in 2024 starten met vijf mensen met een beperking. “Maar eigenlijk beginnen we al in 2023 in Beveren. We hebben een tijdelijke locatie, ook in Beveren, op het oog. We zullen hier ook enkele verbouwingen moeten doorvoeren. Investeringen naar toegankelijkheid en energie toe dringen zich op.”