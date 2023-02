Parlementsvoorzitsters eisen met spandoek vrijlating Vandecasteele

Kamervoorzitster Eliane Tillieux en haar collega in de Senaat Stephanie D’Hose hebben dinsdagmiddag een spandoek bevestigd aan de poorten van het parlement om de onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele te eisen.

De voormalige ngo-medewerker uit Aalbeke zit zoals bekend al bijna een jaar in slechte omstandigheden onterecht opgesloten in Iran. Zowel de Kamer als de Senaat keurden al elk een resolutie over Vandecasteele goed. Daarin eisen ze een onmiddellijke verbetering van zijn detentieomstandigheden, de onmiddellijke vrijlating van Vandecasteele en zijn veilige terugkeer naar België.

“Met het spandoek dat vandaag aan de poorten van het Federaal Parlement hangt, tonen de twee voorzitsters dat zij vastberaden zijn om de vrijlating van de Olivier Vandecasteele te bewerkstelligen en betuigen zij hun volledige steun aan de familie”, luidt het in een mededeling.