Parking aan Torhouts stadskantoor wordt in najaar eindelijk heraangelegd

De parking aan het Torhoutse stadskantoor zal eindelijk heraangelegd worden. Dat zou vorig najaar al zijn gebeurd, maar het project werd toen nog maar eens uitgesteld. De parking ligt er al geruime tijd bijzonder slecht bij. De stedelijke technische dienst plant de heraanleg in de tweede helft van het jaar en voert alles zelf uit.

Eigenlijk werd de zogenoemde groenparking nooit echt goed aangelegd. Het liep al van bij de aanvang verkeerd. Maar intussen is de situatie rampzalig. Een regelrecht gevaar om over de losse stenen te struikelen en/of in de diepe tussenruimten weg te zakken.

Kostprijs op bijna 128.000 euro geraamd

Maandagavond heeft de gemeenteraad de heraanleg van de parking goedgekeurd. De werkzaamheden zullen een serieus bedrag kosten, want de prijs voor het materiaal en de uitvoering wordt geschat op in totaal bijna 128.000 euro, btw inbegrepen. Het is de bedoeling de parking te optimaliseren (met meer infiltratie) én tegelijk in zijn geheel te vergroenen.

De vorige heraanleg dateert pas van 2019 en nu dringt er zich alweer een renovatie op. Hopelijk gebeurt die dit keer grondig. Dat hoopten ook Eva Maes (N-VA) en Bertrand Vander Donckt (Groen).