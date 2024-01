Parking aan Torhouts stadskantoor wordt in het najaar eindelijk heraangelegd

De parking aan het Torhoutse stadskantoor zal in het najaar eindelijk heraangelegd worden. Hij ligt er al geruime tijd bijzonder slecht bij. Een regelrecht gevaar om over de losse stenen te struikelen en/of in de diepe tussenruimten weg te zakken en je voet te verzwikken.

Eigenlijk werd de zogenoemde groenparking nooit echt goed aangelegd. Het liep al van bij de aanvang fout. Maar intussen is de situatie een kleine ramp. Je hoeft het vrouwen met hoge hakken zeker niet te vertellen.

Kostprijs op ruim 112.000 euro geraamd

Maandagavond heeft de gemeenteraad het bestek en de raming voor de heraanleg van de parking goedgekeurd. Het project zal een aardige stuiver kosten, want de prijs voor het materiaal en de uitvoering wordt geschat op in totaal ruim 112.000 euro, btw inbegrepen. Het is de bedoeling de parking te optimaliseren (met meer infiltratie) én tegelijk in zijn geheel te vergroenen. De werkzaamheden zouden eind 2024 af moeten zijn.

Sien Lagae (Groen) noemde het kras dat de parking, na een vorige heraanleg in 2018, alweer gerenoveerd diende te worden.