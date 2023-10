Parkeerterrein van de toekomst op Callicanes: met prijskaartje van 1,5 miljoen euro

De vrachtwagenparkeerplaats bij Callicanes, tussen Poperinge en Steenvoorde, krijgt een Europese financiële steun van 500.000 euro. Met het project Next Level Parking wil POM West-Vlaanderen het parkeerterrein van de toekomst ontwikkelen. De totale kostprijs voor de heraanleg van de parking bedraagt zo’n 1,5 miljoen euro, waarvan 500.000 euro gefinancierd wordt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De komende jaren ontvangen tien West-Vlaamse projecten zo’n 8 miljoen euro Europese steun vanuit het Europees Fonds voor Innoveren en Ondernemen (EFRO) met oog op het verbeteren van de West-Vlaamse innovatiecapaciteit. Er wordt ook ruim 500.000 euro gereserveerd voor een duurzame inrichting van de parking op de grensovergang Callicanes, tussen Poperinge en Steenvoorde. POM West-Vlaanderen zet actief in op de ontwikkeling van een nieuwe vrachtwagenparkeerplaats bij Callicanes, tussen Poperinge en Steenvoorde. Callicanes is een voormalige douanepost op de Frans-Belgische grens tussen Steenvoorde, Godewaearsvelde en Poperinge.

Next level parking

Het duurzaam ontsluiten van de provincie voor goederentransport past in een van de actie- en investeringsdomeinen van POM West-Vlaanderen. Met het project Next Level Parking wil POM West-Vlaanderen het parkeerterrein van de toekomst ontwikkelen. Naast veiligheid zal het ook ruimte bieden voor tal van vrachtwagens, variërend van 10 tot 15 voor uitzonderlijk transport of tot 20 voor conventioneel wegtransport.

Callicanes is een voormalige douanepost op de Frans-Belgische grens tussen Steenvoorde, Godewaearsvelde en Poperinge. (a-foto LBR)

De locatie zal daarnaast ook worden uitgerust met oplaadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens, sanitaire voorzieningen en een multifunctioneel gebouw met een aangename groene wachtruimte en buitenruimte om ontspanning en sociale interactie te bevorderen. De inrichting is gericht op duurzaamheid en klimaatneutraliteit, met bijvoorbeeld zonnepanelen, regenwatercaptatie en infiltratie. “Dit initiatief draagt niet alleen bij aan een betere verkeerssituatie en veiligheid voor zowel gebruikers als omwonenden, maar het stimuleert ook de regionale economische groei en sociale interactie”, zegt minister Jo Brouns over het belang van dit project.

Infrastructuur

Naast het verbeteren van de logistieke faciliteiten streeft het project er ook naar de infrastructuur naadloos te integreren in de omgeving. Mobiliteitsvoorzieningen, zoals oplaad- en onderhoudspunten voor elektrische fietsen, zullen worden toegevoegd om duurzaamheid en efficiëntie van het transport verder te bevorderen. De totale kostprijs voor de heraanleg van de parking bedraagt zo’n 1,5 miljoen euro, waarvan 500.000 euro gefinancierd wordt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

“Dit is een mooie stap vooruit in de aanpak van de grenspost en -zone Callicanes. Een uitvoeringsdatum is er nog niet, maar we zijn tevreden dat dit dossier vooruit gaat en dat hiervoor een financiële ondersteuning wordt voorzien. Het overige bedrag zal gedragen worden door de verschillende partners binnen dit project voor de heraanleg van Callicanes”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).