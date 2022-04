Parkeerretributie verhoogt van 30 naar 40 euro in Brugge

Wie geen parkeerticket koopt in Brugge, zal voortaan een retributie van 40 euro betalen. Het huidig tarief wordt met 10 euro verhoogd. Dat kondigde burgemeester Dirk De fauw maandagavond tijdens de gemeenteraad aan.

Volgens de Brugse burgemeester Dirk de fauw (CD&V) schrikt de parkeerretributie van 30 euro anno 2022 de automobilisten niet meer af: “Velen gokken erop dat er niet zal gecontroleerd worden en betalen bovengronds geen parkeerticket. Of blijven langer dan toegelaten is in de blauwe zone. Nochtans controleren de parkeerwachters op hun elektrische motorfietsen elke straat minstens één keer per dag.”

Voetbalstadion

“Overigens zal die verhoging ook nodig zijn, als de blauwe zone in Sint-Andries gevoelig uitgebreid zone wordt, eenmaal Club Brugge een nieuw voetbalstadion heeft. Vier Clubfans in een auto zouden wel eens de retributie van 30 euro willen delen en toch fout parkeren. Ik hoop dat 40 euro meer mensen zal afschrikken.”

Raadslid Stefaan Sintobin (VB) vraagt zich af waarop de Brugse burgemeester zich baseert om die retributie zo te verhogen: “Voor veel Bruggelingen is ook 30 euro veel geld, voor u niet?” Zijn fractie heeft zich tijdens de stemming over dit punt in de gemeenteraad onthouden.

Kortparkeren

Dirk De fauw wijst erop dat veel automobilisten hun auto ook veel langer stallen in kortparkeerzones: “Tot grote ergernis van de handelaars, want hun klanten kunnen dan niet vlakbij parkeren om hun inkopen te doen.”

In de marge van deze discussie merkt de burgemeester op dat tal van buitenlandse toeristen tijdens de paasvakantie hun auto bovengronds stalden in het historisch stadscentrum: “Jammer genoeg kunnen wij hen niet dwingen om de ondergrondse parkings te gebruiken. Zullen we op termijn een jobstudent aan de Bevrijdingslaan moeten opstellen om hen de weg te wijzen naar de parkings Station en ‘t Zand?”

Blauwe zone in Zeebrugge

Wat Zeebrugge betreft, wordt de blauwe zone deze zomer beperkt tot de strandwijk. “Ze wordt opgeheven rond de jachthaven, want daar is ze geen grote meerwaarde. Maar in de strandwijk vinden de bewoners geen vrije parkeerplaats vlakbij hun woning. De parkeerdruk is er vier maanden per jaar te hoog. Vandaar het behoud van de blauwe zone”, aldus Dirk De fauw.

Raadslid Jean-Marie De Plancke (Open VLD) wijst op de parkeerdruk in Zeebrugge-dorp, in de buurt van de kerk: “Dagmensen parkeren er hun auto en nemen dan de tram naar Knokke-Heist.”

Volgens Janos Braem (Groen) zou de parkeerdruk in Brugge verminderen, indien de stad niet zo gul is met het uitreiken van parkeerkaarten: “Sommige gezinnen uit de binnenstad krijgen vier bewonerskaarten.”

Dirk De fauw wuift die kritiek weg: “Het gaat amper vijf auto’s van kroostrijke gezinnen, bij wie de kinderen ook een auto hebben…”’