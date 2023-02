Parkeerplaatsen andersvaliden aan inrit van centrumparking in Ingelmunster

Bij de inrit van de centrumparking in Ingelmunster worden zes gewone parkeerplaatsen omgezet naar vier andersvalidenparkeerplaatsen. In ruil worden vier andersvalidenparkeerplaatsen aan de kant van het gemeentehuis omgezet naar zes gewone parkeerplaatsen.

Tijdens de gemeenteraad van 23 november 2021 diende Vooruit-gemeenteraadslid Kurt Soenens een voorstel in om ook aan de inrit van de centrumparking een aantal parkeerplaatsen te voorzien voor mensen met een beperking. De voltallige gemeenteraad keurde het punt toen goed, maar voegde er aan toe te wachten tot de plannen voor het nieuwe Cultuurhuis klaar waren. Aangezien de bouw van het Cultuurhuis nu on hold is gezet, stemde de gemeenteraad over het aanvullend verkeersreglement dat nodig is om de nieuwe andersvalidenparkeerplaatsen te realiseren.Concreet worden er bij de inrit van de parking zes gewone parkeerplaatsen omgezet naar vier andersvalidenparkeerplaatsen. In ruil worden vier andersvalidenparkeerplaatsen aan de kant van het gemeentehuis omgezet naar zes gewone parkeerplaatsen. Netto betekent dit geen verlies aan parkeerplaatsen, maar wel een betere spreiding van de andersvalidenparkeerplaatsen.

“Even moeten wachten”

Kurt Soenens van Vooruit kreeg de vraag meer dan een jaar geleden van inwoners die, wanneer ze het Ontmoetingscentrum in de Bollewerpstraat bezoeken, geen vrije andersvalidenparkeerplaats vinden dichtbij het Ontmoetingscentrum. Daar is immers maar één plaats voorzien voor mensen met een beperking. Eens die bezet is moeten die mensen zich wenden tot de centrumparking, waar alle aangepaste parkeerplaatsen zich aan één kant bevinden. Daar komt nu dus verandering in.

“Toen ik de vraag kreeg van die inwoner ben ik meteen ter plaatse geweest om de situatie te bekijken”, zegt Kurt Soenens. “Ik vond dat die mensen een terechte vraag hadden en diende er een extra agendapunt voor in bij de gemeenteraad. We hebben er even moeten op wachten, maar zijn tevreden dat de oplossing er nu toch komt.”

Zelden allemaal ingenomen

Tijdens de gemeenteraad zei bevoegd schepen van Mobiliteit Trui Lambrecht over deze aanpassing: “De twaalf parkeerplaatsen voor personen met een beperking dichtbij de markt zijn zelden allemaal ingenomen. Daarom zullen we inderdaad vier parkeerplaatsen voor personen met een beperking – gelegen langs de kasteelmuur – omvormen naar zes parkeerplaatsen. Zes parkeerplaatsen – gelegen aan de in- en uitrit van de centrumparking – zullen dan weer worden omgevormd naar vier andersvalidenparkings.

