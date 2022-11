Parkeerboete stijgt in Torhout van 18 naar 20 euro, bewonerskaart van 24 naar 30 euro

Als je in Torhout een parkeerboete krijgt omdat je bijvoorbeeld je blauwe-zoneschijf niet hebt gelegd waar het moet, zul je voortaan 20 in plaats van 18 euro moeten betalen. En de prijs van een bewonerskaart stijgt van 24 naar 30 euro. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond beslist. Er worden ook twee nieuwe soorten parkeerkaarten gelanceerd.

In de stadskern vallen ongeveer 1.000 parkeerplaatsen onder een specifieke regeling, zoals betalend parkeren, blauwe zone, bewonersparkeren, shop & go-plaatsen en parkeervakken voor deel- en elektrische voertuigen. Parkeer je in die zones niet volgens de geldende voorwaarden, dan riskeer je vanaf nu een retributie van 20 euro in plaats van voorheen 18 euro. Gratis parkeren kan op diverse randparkings.

Wie een bewonerskaart heeft, mag overal staan zonder extra te moeten betalen of de schijf te leggen, uiteraard reglementair parkerend. Maar… de prijs voor een bewonerskaart stijgt met 25% van 24 naar 30 euro.

Parkeerkaarten voor artiesten en voor wie verhuist

“Momenteel bestaan er in onze stad bewonerskaarten, parkeerkaarten voor medici en zorgverstrekkers, parkeerkaarten voor aannemers en parkeerkaarten voor deelvoertuigen”, aldus schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Nu worden daar twee nieuwe soorten kaarten aan toegevoegd. Vooreerst de parkeerkaarten voor artiesten. Per voertuig van een artiest of een stamboekhouder die deelneemt aan een Torhouts evenement kan er één kaart uitgereikt worden, waaraan één nummerplaat gekoppeld is. Die kaart is geldig voor de duur van de activiteit, eventueel met drie dagen te verlengen.”

“Een tweede nieuwigheid zijn bewonerskaarten voor mensen die verhuizen naar een woning in een betalende of blauwe zone, of een gebied dat ingesloten wordt door die zones. Per adres kan er maximum één kaart uitgereikt worden, eveneens met maar één nummerplaat. Je kunt deze kaart enkel toegekend krijgen als je een attest van adreswijziging kunt voorleggen, aan te vragen bij de dienst Burgerzaken in het stadskantoor. De kaart is twee maanden geldig en kost 10 euro.”