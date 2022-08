Parkdomein De Valkaart in Oostkamp viert 50-jarig bestaan met kermis en boek

De Valkaart langs de Rodebachlaan in Oostkamp is niet meer weg te denken uit het sportieve en culturele leven. Het is ook de plaats waar vele jeugdverenigingen hun thuisbasis hebben en waar doorheen het park plaats is voor wandelen, spelen of genieten. De Valkaart bestaat intussen al een halve eeuw. Dat wordt op zondag 28 augustus gevierd met een grote Vlaamse kermis.

In de loop van de 50-jarige geschiedenis is er veel veranderd en het parkdomein kende een aantal memorabele gebeurtenissen waaronder de zware brand in 1991. Zondag 28 augustus organiseert de heemkundige kring Oostkamp samen met de Erfgoedraad Oostkamp en de gemeente 50 jaar Park De Valkaart om deze verjaardag te vieren. Het feest vindt plaats van 14 tot 18 uur in De Valkaart, waar een 30-tal overdekte kraampjes en gratis volksspelen voorzien zijn.

Le Chenoy

De geschiedenis van het domein De Valkaart gaat tot 1877 terug. Arthur Pecsteen liet er dan Le Chenoy bouwen, naar plannen van de bekende Brugse architect Delancenserie. Ook het koetshuis en de conciërgewoning aan de Stationsstraat werden toen opgetrokken. In 1918 kocht de familie Kervyn de Meerendré dit park aan. In 1952 werd Le Chenoy afgebroken en het huidige ’t Valkennest gebouwd. Zowel de kelder als de schouwmantel zijn trouwens nog restanten van het oudere gebouw.

De eerstesteenlegging was een plechtig moment. © gf

In 1971 kocht gemeente Oostkamp de site, die toen zowat 6 hectare groot was, aan. Op 8 juli 1972 volgde de officiële opening. Deze strategische aankoop was de eerste stap in de uitbouw van het sport- en cultuurcentrum De Valkaart zoals we het nu kennen. Het woonhuis van de familie werd omgevormd tot ’t Valkennest waarin vergaderaccommodatie en een conciërgewoning werd ondergebracht. Ondertussen is deze woning omgevormd tot een woonproject met begeleiding.

“Het is een plek waar elke Oostkampenaar zich op een of andere manier verbonden mee weet” – Schepen Sebastian Vande Ginste

De pittoreske conciërgewoning tegen de Stationsstraat werd omgedoopt tot ’t Roodkapje en deed dienst als lokaal voor de jeugdbewegingen voor meisjes. Het koetshuis werd omgevormd tot De Schakel. Het werd een cultureel centrum en bood onderdak aan KSA Ten Rode. Het gebouw werd uitgebreid met kleedkamers die door de sportverenigingen werden gebruikt. Het huidige ’t Bloemenhuisje, dat voordien Les Pommiers werd genoemd, werd kort na de aankoop gebruikt als vergaderaccommodatie en kleedkamer voor onder andere het outdoorbasketveld dat er naast ligt en dat door De Oostkampse Merels werd gebruikt. In 1989 werd het omgevormd tot een horecazaak.

Zware brand

In de loop van de voorbije 50 jaar kwam er steeds meer accommodatie bij op de site. Op 22 januari 1977 werd de sporthal met zwembad geopend. Na de brand van 5 mei 1991 werd een nieuwe, grotere Valkaart gebouwd met ook een theaterzaal. De plechtige opening hiervan vond op 28 mei 1994 plaats.

De zware brand van 5 mei 1991. © gf

“De brand die De Valkaart trof, was een ramp voor Oostkamp en de vele verenigingen die gebruik maakten van de sporthal. Maar als bestuur hebben we toen zeer snel gehandeld en beslist om alles weer op te bouwen. We konden de kuip van het zwembad behouden en het sportgedeelte groter maken om meer capaciteit te bieden aan de verenigingen. De heropbouw van De Valkaart gaf tevens de mogelijkheid om naast het sportieve gedeelte ook een theaterzaal te integreren zodat we voortaan sterk konden inzetten op cultuur”, weet Ward Demuyt, burgemeester ten tijde van de brand.

Tal van mijlpalen

In de geschiedenis van De Valkaart waren er nog andere mijlpalen. Tennisclub Orscamp werd in 1981 opgericht. De leden speelden aanvankelijk op de intussen verdwenen gemeentelijke terreinen naast het zwembad. In 1983 verkreeg de club een erfpacht op een stuk grond in De Valkaart waar sindsdien de accommodatie stelselmatig werd uitgebreid rond het clubhuis. In 1992 verhuisde voetbalvereniging KSVO naar haar huidige stek in De Valkaart en dit voorjaar werd de zittribune geopend. In 1999 werd de sporthal met een matsportenzaal uitgebreid. In 2001 namen zowel KSA Oostkapjes als FOS De Eekhoorn hun intrek in de nieuwe jeugdlokalen op de site en in 2012 werd atletiekaccommodatie aangelegd waarop atletiekvereniging FLAC actief is.

Villa ’t Valkennest huisvest volwassenen met een beperking. © gs

“Dit alles zorgde er voor dat De Valkaart is geworden wat het vandaag is: een bruisende plek waar zowel wandelaars, sportievelingen als cultuurliefhebbers hun gading vinden. Het is een plek waar al een halve eeuw lang heel wat publieke festiviteiten plaatsvinden. Het is een plek waar elke Oostkampenaar zich wel op een of andere manier mee verbonden weet”, vult schepen Sebastian Vande Ginste aan.

De Heemkundige Kring Oostkamp (HKO) is bezig met de voorbereiding van een publicatie over De Valkaart. Het boek zal eind 2023 verschijnen maar HKO is nog op zoek naar beeldmateriaal van de opening in 1972 en naar affiches van festiviteiten die in De Valkaart zijn doorgegaan. Ook andere info is natuurlijk welkom. (Geert Stubbe)