Parazaar & KIKI wint Publieksprijs Commerce Design Kortrijk Award

Tijdens een feestelijke awardshow in de Budafabriek werd de winnaar van de Commerce Design Kortrijk Award bekendgemaakt. Voor deze tweede editie werden vijftien zaken geselecteerd. Parazaar & KIKI mocht de Publieksprijs in ontvangst nemen.

Stad Kortrijk en Designregio Kortrijk willen met deze award handelszaken in de kijker zetten die de voorbije jaren het interieur en/of de architectuur van hun zaak aangepakt hebben en op deze manier bijdragen aan een creatieve en innovatieve stad. “Deze awards zetten het belang van beleving in retail extra in de verf. Handelaars die dit goed aanpakken, staan sterker. Met de vergroening van het winkelwandelgebied die er aan komt, beogen wij hetzelfde als deze handelaars: een moderne, frisse wind laten waaien om Kortrijk te doen floreren”, aldus schepen van Economie Wouter Allijns (Team Burgemeester)

Parazaar & KIKI

De vijftien finalisten hadden een maand de tijd om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen om kans te maken op de publieksprijs. 3.278 individuele personen brachten hun stem uit. De winnaar van de Public Choice Award is Parazaar & KIKI geworden. De jury loofde de sterke samenwerking tussen architect en handelaar. De designer hield rekening met de wensen en ideeën en kon deze duidelijk vormgeven met specifieke accenten in het interieur. Er is een samenhang tussen het concept food en beauty met elk hun eigen sfeer, toch passend binnen één geheel. Op een eervolle tweede plaats vinden we Brooklyn en op de derde plaats Cremeux. Parazaar & KIKI is met deze award de opvolger van kapperszaak Ton Sur Ton, dat in de vorige editie de publiekswinnaar was.

De winnaars van de Jury Prize zijn: