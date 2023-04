Paralympisch kampioene Michèle George wordt voorzitter van Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Meervoudig paralympisch kampioene Michèle George uit Waregem wordt de nieuwe voorzitter van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen, ook bekend als Inter. Dat heeft Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) donderdag bekendgemaakt.

Inter wil als Vlaams expertisecentrum Vlaanderen zo toegankelijk mogelijk maken “zodat iedereen gelijkwaardig en volwaardig kan deelnemen” aan de samenleving. De Vlaamse regering wil daarbij niet alleen de toegankelijkheid van publieke gebouwen verbeteren, maar mikt ook op scherpere toegankelijkheidsregels voor restaurants en cafés, supermarkten en fitnesszaken. “In een inclusief Vlaanderen werken we de drempels weg”, zegt minister Somers.

Dat paralympisch kampioene Michèle George nu voorzitter wordt van Inter, is geen toeval. Zij zat zelf in een rolstoel na een ongeval met een paard. Zij weet uit ervaring welke drempels er zijn.

“Michèle George is niet alleen paralympisch kampioen, ze is ook een zeer bekwame bestuurder van wie ik geloof dat ze toegankelijkheid in Vlaanderen naar een hoger niveau kan tillen”, zegt minister Somers.

Michèle George, die geboren is in Oostende en vandaag in Waregem woont, werd in januari nog voor de tweede keer verkozen tot Paralympiër van het Jaar. Ze is een van de meest succesvolle paralympiërs. Op de Spelen in Londen behaalde ze twee gouden medailles en in Rio een gouden en een zilveren. In de zomer van 2021 wist ze in Tokio opnieuw twee keer goud te bemachtigen. Ze is ook ereburger van Waregem.