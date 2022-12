Papstampers steunen opnieuw ALS Liga met verkoop ‘toatjespap’ op Tieltse kerstmarkt

De Papstampers staan op zaterdag 10 en zondag 11 december terug op de kerstmarkt in Tielt met hun alom gekende ‘toatjespap’. De opbrengst gaat net als drie jaar geleden naar de strijd tegen ALS. En daar heeft de vereniging een goede reden voor.

Het Comité ter Bevordering en Instandhouding van Patatpatrimonium van het Tieltse, zoals de vereniging plechtig heet, ontstond in 2004 op initiatief van Hilde Decoene. “Enkele vrienden vertelden me dat ze al lang geen ‘toatjespap’ meer gegeten hadden en dat hun vrouwtje dat ook niet kon klaarmaken”, legt Hilde uit. “In een zotte bui zei ik toen dat ze bij mij mochten komen eten. Zo begon het.”

Sindsdien komen tien rasechte ‘toatjespap’-fans regelmatig karnemelkstampers eten bij Hilde thuis. Daarbij is altijd aandacht voor het randgebeuren. Zo wordt het bord telkens staand uitgelikt op het eind van de maaltijd, terwijl alle leden ook een aardappeltje van keramiek om de nek dragen.

Recept van moeder

“Volledigheidshalve moet ik daarbij zeggen dat de echtgenotes die avond samen op restaurant gaan”, gaat de kokkin van de Papstampers verder. Zelf leerde ze het recept voor de toatjespap van haar moeder. “Het is een ouderwets gerecht met heel eenvoudige, goedkope ingrediënten dat vooral door jongere mensen niet meer zo gekend is. Ofwel ben je pro toatjespap, ofwel lust je het helemaal niet, maar onze leden zijn er compleet verzot op en dragen met gepaste trots hun ‘patat’ rond de nek. Die werd gemaakt door een van onze leden. Na verloop van tijd kregen we trouwens de steun van een plaatselijke aardappelhandelaar. Daar zijn we dankbaar voor en hij werd meteen aangesteld als erelid.”

ALS

Maar de opmerkelijke vereniging deelt ook graag de passie voor de patat met anderen. Zo werd in november 2018 in het kader van de week van de smaak een ‘Toatjespapavond’ georganiseerd, waarbij voor liefst honderd man toatjespap gemaakt werd. En in december 2019 stonden de leden voor het eerst met hun toatjespap op de kerstmarkt, toen ten voordele van de ALS-Liga, voor de Tieltse ALS-patiënt Johan Verhulst. Uiteindelijk werd toen zelfs samen met Johan naar de thuisbasis van De Warmste Week getrokken om er de cheque te overhandigen.

ALS staat voor amyotrofe laterale sclerose en is een dodelijke zenuwspierziekte die je lichaam geleidelijk aan verlamd vanaf de nek. De oorzaak is niet duidelijk en een geneesmiddel is er niet, al wees een recente wetenschappelijke studie uit dat sommige ALS-patiënten reageerden op een bepaald geneesmiddel, waardoor een behandeling (op lange termijn) niet uitgesloten lijkt.

Hilde maakte de ziekte zelf meermaals van heel dichtbij mee. “Zowel mijn moeder als mijn broer zijn gestorven aan ALS”, vertelt ze. “En eind augustus bleek helaas dat er in onze dichte familie opnieuw iemand met ALS aanwezig was. Meer in detail ga ik liever niet, maar net als drie jaar geleden hebben we een goede reden om terug voor de ALS-liga te kiezen. Momenteel loopt heel wat onderzoek naar deze ziekte en is alle steun welkom.”

Zelf de toatjespap van de Papstampers proeven en daarmee het goede doel steunen kan op zaterdag 10 en zondag 11 december op de kerstmarkt in Tielt.