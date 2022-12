Papascouts herstellen gedenkkruis in Voormezele

Nadat het gedenkkruis voor ontwikkelingshelper Simon Le Fevere de Ten Hove in Voormezele door een storm vernield geraakt was, werd het nu in ere hersteld door de Papascouts. Deken Roland Hemeryck kwam het kruis opnieuw inwijden.

Het gedenkkruis is een herinnering aan de Voormezeelse lekenhelper Simon le Fevere de ten Hove die op 10 september 1995 werd vermoord in het Braziliaanse Manaus, de hoofdstad van de staat Amazonas in Brazilië. In Voormezele werd een gedenkkruis geplaatst en in 2007 werd de Simonzaal in het Ieperse stadhuis ingewijd als herinnering aan de vermoorde ontwikkelingshelper. Het gedenkkruis in Voormezele werd tijdens de hevige voorjaarsstorm van 18 februari van dit jaar beschadigd en werd nu opnieuw geplaatst.

Bij de Yanomami-indianen

Simon werd geboren op 28 oktober 1946 en woonde in het Elzenwallekasteel, een kasteel gelegen langs de Kemmelseweg in Voormezele, waar zijn ouders Idesbald le Fevere de Ten Hove en Monique Blérot woonden. Zijn broer Benoit was twee jaar ouder en trad in bij de paters Salesianen. Hij trok als missionaris naar Brazilië waar hij op 22 januari 2021 op 76-jarige leeftijd overleed. Vooral onder invloed van zijn broer trok Simon als lekenhelper eveneens naar Brazilië. Hij werkte er als ontwikkelingshelper bij de Yanomami-indianen in het Amazonegebied waar hij op 10 september 1995 in Manaus werd vermoord. Op het kruispunt van de Bartierstraat en de Kalleputstraat werd een gedenkkruis opgericht. Dit werd geschonken door de zusters van de Roesbrugge Dames en werd geplaatst door de parochiewerkgroep Missiewerking samen met pastoor Jos Verstraete die op 15 augustus 1996 overleed. Er werd een eveneens een gedenkplaat aangebracht met de tekst ‘Simon, een ontwikkelingshelper, naar Gods hand’.

Scoutsleider

Simon was tijdens zijn jeugdjaren leider bij de Ieperse scouts. Een aantal huidige leden van de Papascouts heeft hem goed gekend. De papascouts hebben nu het kruisbeeld volledig laten herstellen en betaald. Het houten kruis werd hersteld door drie vrijwilligers, Stefaan Verstraete, Lou Verstraete en Danny Cuvelier. Alle kosten werden door de papascouts en de vrijwilligers gedragen.

“Kasteel Elzenwalle was ons buitenverblijf”, vertellen Papascouts Ignace Callens en Luc Pyncket. “We waren er altijd welkom. Simon vertelde bij zijn terugkeer ooit eens dat hij naar Brazilië getrokken was om de beschaving tegen te houden. Hij leefde er zoals de inwoners.” Ook eregouverneur Paul Breyne heeft Simon goed gekend: “Hij was doodeerlijk en soms ook wat naïef. Maar voor Simon was een woord een woord. Je kon er een kerk op bouwen. Het was een man die altijd recht door zee was.”