Papa (28) getuigt nadat zijn zoontje (1,5) gebeten wordt door hond: “Ik hoop dat ik hem snel in mijn armen kan nemen”

Woensdag raakte een kindje van anderhalf zwaargewond nadat hij gebeten werd door de hond des huizes in Ledegem. Bij de huiszoeking werd een grote hoeveelheid drugs gevonden en een jeugdrechter werd aangesteld om te beslissen over het lot van de jongen. De papa reageert aangeslagen. “Ik wil voor mijn kindje blijven zorgen.”

Even werd gevreesd voor amputatie nadat het 1,5-jarige jongetje gebeten werd door de stafford van zijn vader in hun huis in Sint-Eloois-Winkel. In het UZ Gent kon het jongetje gelukkig snel geopereerd worden. “Hij is nu stabiel”, vertelt zijn vader William (28). “Ik bel twee tot drie keer met hem en zijn mama en hij kan alweer lachen. Hij ziet er vrolijk uit.”

De papa zelf ligt ook nog in het AZ Groeninge in Kortrijk. Hij werd er geopereerd aan zijn duim, waarvan even gevreesd dat die zou moeten worden afgezet. De man zegt gebroken te zijn van de feiten en de reacties erop. “Heel veel zaken die gezegd worden kloppen gewoonweg niet.”

Hij krijgt het moeilijk wanneer hij de gebeurtenissen van woensdag vertelt. “Mijn zoontje was vastgeraakt tussen de zetel en de kast, waardoor we allebei wat in paniek waren. Ik wou hem eruittrekken, toen Dobby in mijn bil beet.”

10 minuten

Het zou tien minuten duren voor ze allebei in veiligheid konden geraken. “Ik heb mijn zoontje dichtbij mij genomen, maar mijn hond bleef bijten. Ik ben dan naar de deur gelopen. Op overlevingsinstinct. Waren we niet kunnen vluchten, had hij ons wellicht doodgebeten.”

William is daarop helemaal in bloed naar zijn buur gelopen die de hulpdiensten belde. Hoe het komt dat de hond zo agressief reageerde, weet William niet. “We hadden de hond al vier jaar. Mijn zoontje en hij speelden altijd samen. Hij gooide een balletje, de hond ging het halen”, vertelt hij. “Wel is het zo dat mijn vriendin en ik sinds een halfjaar vaak ruzie maakten. De hond voelde die spanning wel. Sinds we uit elkaar gingen, liep het weer beter met de hond.”

Jeugdrechter

Tot die onfortuinlijke woensdag. “Mijn hond, die ik ook doodgraag zag, ben ik kwijt. Ik hoop dat nu alles goed komt met mijn zoontje en dat hij er niks aan overhoudt. Ik ben ervan overtuigd dat hij later sportman zal worden, hopelijk zullen zijn verwondingen dat niet teniet doen.”

Voor William is het nu ook nog bang afwachten wat de jeugdrechter zal beslissen. “Ik heb nog niemand van instanties gezien wel, maar ik wil blijven zorgen voor mijn kindje. Volgende week mag ik weg uit het ziekenhuis, het eerste dat ik wil is hem knuffelen.”

Drugs

Naast de jeugdrechter, wacht William ook een bezoek aan de strafrechter. In de nasleep van het bijtincident werden 2 kilogram cannabis, een kleine hoeveelheid cocaïne, 4.000 euro cash en restanten van een plantage gevonden. “Maar die cannabis was voor eigen gebruik. Een plantage? Dat was een klein tentje dat ik nooit heb gebruikt. En de cocaïne was van vrienden. Mijn zoontje en mijn hond konden niet aan die drugs. Dat zou ik nooit laten gebeuren.”

Hoe dan ook is het nu afwachten wat het lot van het zoontje is. Volgens het parket leefde hij in erbarmelijke omstandigheden. “Maar ik weet niet waar ze dat halen. Hij had alle speelgoed dat hij wenste. We speelden de hele tijd samen of keken samen naar Bumba. Mijn kind is mijn alles en ik wil hem gewoon vastpakken.”

Het parket bevestigt dat er nog niemand langs is geweest, maar dat dat snel zal gebeuren. “Uit sociale overwegingen, omdat hij wellicht nog te veel onder de indruk is van wat gebeurde. Hij zal alleszins mogen uitleggen vanwaar de drugs kwamen en wat hij ermee deed. De jeugdrechter zal dan ook moeten bekijken welke maatregel hij oplegt.”

Lees ook…

Peuter (1,5) zwaar gewond nadat hij door hond van het gezin aangevallen wordt, drugs in huis aangetroffen