Panse gastgezinnen verwelkomen 23 Slovaakse vrienden: “Ik testte mijn grenzen op de rollercoaster in Plopsaland”

Van 2 tot 6 september verbleven 23 Slovaakse vrienden uit Hlohovec bij gastgezinnen in De Panne. Al 40 jaar is De Panne met deze stad verbroederd. Dat is het gevolg van WO II-herdenkingsceremonies op de begraafplaatsen van De Panne-Adinkerke.

Tsjechoslovaakse oorlogsslachtoffers kregen op diezelfde kerkhoven ook hun laatste rustplaats en zo ontmoetten de twee gemeenschappen elkaar. Nog onder het communistische bewind organiseerden Hlohovec en De Panne uitwisselingen voor schoolkinderen.

Zo werden hechte vriendschapsbanden gesmeed, wat leidde tot de vereniging ‘Vrienden van Hlohovec’. Om de twee jaar reizen Pannenaren naar Slovakije en worden er in de watten gelegd door Slovaakse gastgezinnen. Dit jaar ontvingen de Pannenaren hun Slovaakse vrienden.

Kaas en rode wijn

Martine De Breuck (71) en Willem De Wulf (67) hadden de voormalige burgemeester Jan Brezovsky te gast. “Eigenlijk waren we toch een beetje bang, want dit was de eerste keer voor ons”, geeft Martine toe.

“Ik ben een langslaper en dus was het ontbijt een job voor Willem. De eerste avond wilden we onze gast mee op restaurant nemen, maar het gezelschap kwam erg laat aan. Het is dan een kaasschotel met rode wijn geworden. Het ijs was snel gebroken! Jan is een chique mijnheer, die zijn kamer heel netjes houdt en gitaar speelt.”

Plopsaland

“De tweede dag zijn we naar Plopsaland geweest, en daarna hebben we de expo van Michiel Hendryckx in de kerk bezocht. Na de breugelmaaltijd in De Korre zijn we afgezakt naar de Switch omdat er een gitarist optrad. We trokken ook een dag naar Frankrijk, waar het Blockhaus in Eperlecques en La Coupole in Helfaut enorme indruk op Jan maakten en hem aan het oorlogsverleden herinnerden.”

Jan is nu 65, en kwam 25 jaar geleden voor het eerst naar De Panne. “Ooit bezocht ik het Melipark, nu ontdekte ik Plopsaland met zijn artificiële Hollywood-look. Ik heb wel mijn limieten uitgetest op die nieuwe rollercoaster! Waar ik mooie herinneringen aan koester is Brugge by Night.”

Ook oud-burgemeester Jan Tassy is in De Panne te gast. Hij was de laatste burgemeester van het totalitaire regime in zijn land. “Toen ik Hlohovec bezocht in 1989 mochten we alleen de scholen en de fabrieken bekijken”, herinnert Pannenaar Noël De Gryse zich. “De mensen waren straatarm, ze hadden niks, maar ze waren zo joviaal en gaven alles weg!”

Eerste keer de zee

Zuzana Lukácová en Stanislav Lukác waren te gast bij Norbert Cremery (74). “Meer dan 20 jaar geleden heb ik al eens gasten over de vloer gehad. Ik ben nu heel blij met dit jonge stel”, vertelt Norbert.

“We zijn voor de tweede keer in België”, zegt Zuzana. “De eerste keer waren we hier om het Europees Parlement te bezoeken. Nu hebben we een aantal historische gebouwen en musea bezocht, daar houden we van. Wat heeft Veurne mooie kerken! We bezochten ook nog een begraafplaats voor soldaten uit WOII en de jachthaven in Nieuwpoort. De zee hadden we nog nooit eerder gezien! We hebben hier echt mooie dagen beleefd en fijne mensen ontmoet”, besluit Zuzana.