Pano woensdagavond over woelige immo-ontwikkelingen in Knokke-Heist: Francine en Marc liggen wakker van de miserie

Het VRT-reportageprogramma Pano besteedt woensdagavond aandacht aan de woelige immo-ontwikkelingen in Knokke-Heist. Komt ook aan bod: de schade aan tal van woningen in Heist door de bouw van het Hoost-complex. “Scheuren, barsten en waterschade”, zuchten Francine Vantorre (85) en Marc Fouquet (88).

Francine Vantorre en Marc Fouquet kwamen in het jaar 2000 in hun huis in de Stadhuisstraat in Heist wonen. Hun woning dateert uit de jaren 60, maar werd steeds goed onderhouden en was dus in erg goede staat. “Wij hebben hier dus al meer dan 20 jaar heel goed en graag gewoond. Voorheen woonden we elders in Heist, in mijn ouderlijke woning, maar daar moesten we weg omdat er een nieuw appartementsblok kwam”, vertelt Francine. “Dat vond ik eerst wel jammer, maar hier in de Stadhuisstraat, met veel voorzieningen vlakbij, is het zeker ook niet slecht.”

Eerste schade in mei

Maar dat positieve gevoel sloeg snel om toen in januari 2022 gestart werd met de bouw van het grote Hoost-comlex aan het Maes en Boerenboomplein. Het ging om een project met zowel woningen, commerciële ruimtes en gemeentelijke publieke dienstverlening. Als verantwoordelijke voor de publieke ruimtes is ook de gemeente Knokke-Heist, evenwel via ASGO, betrokken in het project. In mei van datzelfde jaar merkten Francine en Marc voor het eerst op dat hun woning schade ondervond.

“We hadden al eerder gehoord dat er problemen waren door het graven van die bouwput en ondervonden het ook zelf toen de deuren in huis begonnen te slepen”, vertelt Francine. “Een duidelijk teken dat dat grondverzet zorgt voor instabiliteit bij de omliggende woningen. En het stopt niet, want intussen hebben we al meerdere keren de deuren moeten laten bijschaven onderaan omdat ze iedere keer opnieuw beginnen te slepen.”

Daar bleef het niet bij, want het bejaarde echtpaar stelde ook steeds meer barsten en scheuren vast, zowel in de muren als in de vloeren. “Hier in de inkomhal, aan de trap, is de muur aan het uitscheuren; er zit een grote barst in. En in de keuken zie je goed hoe de vloer in het midden omhoog komt”, vertelt Francine terwijl ze ons een rondleiding geeft door de gehavende woning.

Enorme scheur

“En hier aan de wand in de keuken is ook een enorm grote scheur ontstaan. We moeten het behang met plakband dichtplakken om het toch enigszins te camoufleren… Ook in de woonkamer zijn er tal van barsten en scheuren. Net als in de logeerkamer, waar onze kleindochter slaapt als ze komt logeren. Daar is er wel een erg grote barst en het raam kan zelfs niet meer open doordat de muur gebarsten is. Ook aan de buitengevel ter hoogte van die logeerkamer zie je een grote kier. De wind waait er gewoon door. Op een bepaald moment hadden we ook waterschade doordat er een buis was gebroken, of verschoven, door het verschuiven van de ondergrond en de gevels”, zucht Francine.

Ook dochter Tine Fouquet is aanwezig tijdens ons bezoek. “Dat complex had gewoon niet mogen opgestart worden, zo dicht tegen de andere bewoning. Dat is om problemen vragen”, zegt ze. “En als bleek dat er stabiliteitsproblemen waren, hadden de werken onmiddellijk stopgezet moeten worden. Maar blijkbaar gaat het geldgewin boven het welzijn van de omwonenden.”

Amper steun

Of ze dan van niemand hulp kregen, wil ik weten. “Ja toen de gasaansluiting hier zo’n anderhalve maand afgesloten werd omdat het niet meer veilig was, kregen we van het gemeentebestuur een tweetal elektrische kacheltjes, maar dat is onvoldoende om een woning mee te verwarmen”, zegt Francine.

“En nadat ik mijn beklag had gedaan over de barsten in huis bij de firma Artes, de ontwikkelaar, zijn ze wat silicone komen spuiten; maar dat is nu toch echt geen deftige oplossing. Ze zeggen dan ook dat we een aannemer of hersteldienst moeten laten komen en eerst zelf de factuur betalen om die dan door te sturen naar onze verzekeraar. Maar verzekeringsdossiers zijn een lange lijdensweg. De verzekeraars geven dan zelf een lijst van aannemers, maar die getroosten zich meestal niet de moeite om langs te komen of zelfs maar een offerte te maken voor zo’n werken. Ons huis was perfect in orde en als dit zo doorgaat, zal het straks zo goed als niets meer waard zijn. Mijn echtgenoot en ik hebben al talloze nachten wakker gelegen door te piekeren over al die miserie.”

Pano, woensdagavond om 21.36 uur op Eén.