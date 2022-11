Pannenkoekenverkoop voor Lucien en Lizette

Oostende De supportersfederatie van KV Oostende, de vzw Kustboys, zet een actie op poten om horecazaken Lucien en Lizette te steunen na de gasexplosie van oktober.

De feiten zijn genoegzaam bekend. De gasexplosie in het centrum van Oostende zorgde voor flink wat materiële en fysieke schade. Naast drie gewonde personen werden ook de twee horecazaken van de vzw Duinhelm getroffen: Lucien en Lizette. In beide zaken zijn mensen met een beperking actief, zowel in de zaal als in de keuken.

G-ploeg KVO

Als gevolg van de ontploffing staan de initiatieven on hold. “De supportersfederatie was, zoals veel Oostendenaars, geschokt door de ontploffing waarbij de zaak Lucien Salad & Teekewee werd verwoest en Lizette Soup & Specials zware schade opliep. De Kustboys en bijgevolg alle KVO-fans willen onze duit in het zakje doen om de vzw Duinhelm te helpen bij de heropstart van beide zaken”, zegt voorzitter Peter Van Nuffel.

Dat doen ze met een pannenkoekenverkoop. “Wat dit project voor ons zo speciaal maakt, is dat enkele jongeren die werkten in Lucien ook verbonden zijn aan de G-ploeg van KVO. Deze twee toppers – Jaimie Van Kerschaver en Gianni Levecke – steunen ook ten volle onze actie.”

Kustboys werkt samen met de onderneming Dries Pannenkoeken, bekend voor ambachtelijk bereide… pannenkoeken. De prijs voor een kilogram pannenkoeken bedraagt 7,5 euro. De pannenkoeken kunnen besteld worden via een link op de site www.kustboys.be. Er zijn twee afhaalmomenten voorzien in de Diaz Arena in de Van Tyghemlaan op vrijdag 16 december (17-19 uur) en zaterdag 17 december (10.30-12.30 uur). “We voorzien ook een drankstandje en die opbrengst zal ook naar het goede doel gaan”, zegt Peter Van Nuffel nog.

Andere activiteiten

Supporters die een extra duit in het zakje willen doen of nog specifieke vragen hebben, kunnen steeds contact opnemen via mail met voorzitter@kustboys.be. “We trachten nog enkele andere activiteiten op te zetten waarvan de opbrengst integraal naar deze actie gaat.” (TVA)