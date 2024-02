Panelgesprek met Dominique Willaert over zijn boek “Niet alles maar veel begint bij luisteren” in Unie der Zorgelozen

Op donderdag 8 februari organiseert Avansa samen met de Unie der Zorgelozen, Oxfam Wereldwinkel Kortrijk en De Stroate een boeiend panelgesprek rond het thema ‘luisteren’ en de cruciale rol ervan in onze samenleving. Het onderwerp van het gesprek is het recente boek van documentaire- en theatermaker Dominique Willaert, getiteld “Niet alles maar veel begint bij luisteren”.

Dominique Willaert, auteur en voormalig artistiek leider van het Gentse cultuurhuis Victoria Deluxe, trok vier maanden door de Denderstreek, de plek waar extreemrechts het beste scoort in Vlaanderen. Hij sprak er met iedereen die zijn pad kruiste, van kiezers van Vlaams Belang tot nieuwkomers met Afrikaanse roots. Hij stelde onder meer vast dat de woede op de gevestigde politiek ontzettend groot is.

Het panel bestaat uit een diverse groep deskundigen en vertegenwoordigers vanuit verschillende sectoren, elk met hun unieke perspectieven. “We onderzoeken hoe we in Kortrijk en in onze regio de verschillen kunnen overstijgen en voor verbinding kunnen zorgen”, zegt moderator Arne Dejaegere.

Naast Dominique Willaert zijn de gasten voor dit stimulerende gesprek Bram Verschuere (professor bestuurskunde bij UGent en auteur van het boek ‘Politiek in tijden van wantrouwen’), Naqash Mushtaq (uitbater van supermarkt Rahman in Kortrijk), Lianna Mkrtchyan (leerkracht en fractieleider van N-VA), Yasmien Ousta (vertegenwoordiger van het straathoekwerk), Erik Van Deursen en Erika Lambert (vertegenwoordigers van ABVV en ACV), Matthijs Roets (leerkracht en coördinator bij Don Boscocollege) en studenten Juliette Glorieux en Manoa Deschuymere. Er worden muzikale intermezzo’s voorzien door Raffaello Visconti, Merline Douzmanov en Dide Veys.