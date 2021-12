Pamperactie Avanti Dames in Brugge draait op volle toeren

De dames van basketbalclub Avanti Brugge hebben de handen in elkaar geslagen voor een pamperactie ten voordele van MamaStart. Een initiatief dat eens geen geld in het laatje brengt van de club, maar een steun betekent voor iedereen die het wat minder goed heeft. Nog tot 22 december kan je je steentje bijdragen.

Initiatiefneemster is Nele Lombaerts, een moeder van een speelster van de U10. “Eigenlijk ben ik de oprichtster en bezielster van MamaStart, een organisatie die er wil zijn voor mama’s en gezinnen die het niet breed hebben”, vertelt ze. “Wij proberen deze gezinnen te ondersteunen met kledij, speelgoed,… Kortom, alles wat ze nodig hebben voor hun kinderen en dus ook pampers. Iedere maand mogen deze gezinnen een pakket afhalen. In totaal bereiken wij zo’n 300 gezinnen uit de regio groot-Brugge. Deze gezinnen worden doorgestuurd door allerlei instanties zoals het OCMW, Kind en Gezin, scholen…”

Pamperrekening

Deze organisatie bestaat nu een drietal jaar. “We zijn heel kleinschalig gestart in Assebroek, maar sinds een paar maanden naar de Torhoutse Steenweg 136 in Sint-Andries verhuisd. Nu beschikken we over een grotere plaats om alle materiaal op te slaan. Want het gros dat we ter beschikking hebben, is tweedehands materiaal dat ons geschonken wordt. Iedereen kan zijn materiaal in goede staat bij ons afleveren op woensdagvoormiddag en op donderdagnamiddag.”

Naast het inzamelen van pampers werd er ook een pamperrekening geopend.

“Wat ik heel fijn vind is dat een club als Avanti met tal van meisjes, die ook ooit wel eens moeder zullen worden, hier hun schouders onder wil zetten. Zeker naar het einde van het jaar toe is dit een heel mooi initiatief. Naast het inzamelen van pampers werd er ook een pamperrekening geopend. Je kan dus gewoon een pak pampers kopen in de winkel en die binnenbrengen in de Varens tijdens de thuiswedstrijden van Avanti, ofwel stort je een bedrag op het rekeningnummer BE63 8601 0690 6308. Dit kan zorgen voor een warme winter voor diegene die het wat lastiger heeft”, besluit ze. (GD)