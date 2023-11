Pamoya maakt al ruim 20 jaar confituur voor het goede doel

Al ruim 20 jaar maken de leden van Pamoya confituur en met de opbrengst steunen ze initiatieven waar er dat moment nood is aan steun voor de plaatselijke bevolking.

De naam Pamoya komt uit de Congolese woordenschat en kan vertaald worden als verbondenheid. “Als Noord-Zuidwerking van de Oostkampse parochies staan de medewerkers van Pamoya voor verbondenheid, vriendschap en dialoog met andere culturen”, vertelt Marleen Deschaght erbij. Al ruim 20 jaar maken de dames van Pamoya confituur om te verkopen op het jaarlijks Missiefeest en de kerstmarkt in Oostkamp. Toen corona roet in het eten strooide, kon er gedurende twee jaar geen kerstmarkt doorgaan en zijn ze gaan nadenken hoe ze toch verder konden werken om fondsen bijeen te krijgen voor hun goede doelen. Er werd toen besloten om op veel grotere schaal confituur te maken. “We moesten op een heel andere manier te werk gaan en promo voeren, maar het bleek inderdaad een schot in de roos. De bestellingen bleven maar binnenkomen en er werd verder confituur gemaakt.”

Taken verdelen

Maar ze verdelen de taken een beetje. Sommigen wassen en snijden het fruit, anderen staan aan het fornuis om de confituur te maken. Er zijn zelfs dames die kunnen rekenen op de hulp van hun echtgenoot, die ook ijverig meehelpt roeren in de potten. In 2021, tijdens het coronajaar, werden maar liefst 1.250 potjes gemaakt en verkocht. Vorig jaar werden er 850 potjes zelfgemaakte confituur verkocht. Met de opbrengst van de confituurverkoop ondersteunen ze enkele plaatselijke initiatieven in Congo, India, Mauritanië, Albanië en Oekraïne. Ook Memisa en Missio krijgen jaarlijks een gift. Een klein potje kost 2 euro, een grotere pot 3 euro en een extra grote pot 4 euro. (GST)

Bestellen kan bij Marleen Deschaght, tel. 050 84 06 74 of via mail: marleen.deschaght@skynet.be, maar ook bij een van de bestuursleden van Pamoya. Op de website www.pamoya.be kan men nazien wat er in voorraad is.