Palliatief dagcentrum gaat in 2023 van start in Roeselare

In 2023 start in de voormalige materniteit van AZ Delta campus Brugsesteenweg een palliatief dagcentrum. Stad Roeselare ondersteunt het centrum jaarlijks met ongeveer 7.000 euro (0,11 euro per inwoner). Het palliatief dagcentrum is een realisatie door vier sterke partners: AZ Delta, Motena, woonzorgcentrum Vincenthove en het netwerk Palliatieve Zorg De Mantel.

De coördinatie van het dagcentrum wordt opgenomen door het netwerk Palliatieve Zorg De Mantel. Zij hebben reeds 25 jaar ervaring in palliatieve thuiszorg. Ieder jaar begeleiden ze meer dan 450 mensen uit de regio tijdens hun laatste levensfase. Naast het begeleiden van patiënten en hun mantelzorgers in thuiscontext, worden ook professionele zorgverleners, referenten palliatieve zorg uit woonzorgcentra en ziekenhuis, en 275 huisartsen ondersteund.

In de voormalige materniteit van Roeselare worden drie diensten samengebracht: de palliatieve eenheid, de palliatieve thuiszorg en als sluitstuk het dagcentrum.

Impact

“Patiënten en bezoekers kunnen door ziekte een enorme fysieke of psychische impact ondervinden. Het dagcentrum wil hier aan tegemoetkomen. Als stad Roeselare vinden we het erg belangrijk om mee in te zetten op maximale levenskwaliteit van de patiënt en diens omgeving tijdens de laatste levensfase. Vandaar ook de financiële ondersteuning van de Stad, om extra in te zetten op die emotionele en sociale omkadering”, aldus schepen Bart Wenes.

“Palliatieve dagcentra zijn ook voor mantelzorgers een een grote meerwaarde. Ze zijn een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg als respijtzorg voor de mantelzorger. Respijt creëren bij de mantelzorger is een belangrijke randvoorwaarde voor patiënten om langer thuis te kunnen blijven in de laatste levensfase”, weet Dries Messeyne, coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel te vertellen.

Het centrum is een vrij uniek project. In Vlaanderen zijn er slechts vijf palliatieve dagcentra. Het is meteen duidelijk dat dit dagcentrum een regionale werking zal ontplooien en zich zal richten op de regio Midwest (Roeselare, Izegem en Tielt). Inmiddels hebben 15 van de 16 Midwest gemeenten toegezegd om het project te ondersteunen. Op het burgemeestersoverleg werd afgesproken dat de gemeenten 0,11 euro per inwoner zullen bijdragen, goed voor samen 23 850 euro.